▲舒華（右起）、陳柏霖、黃宣去年一起在紐西蘭合作《出去一下》，彼此距離也拉近不少。（圖／出去一下提供）

藝人陳柏霖在去年10月爆出閃兵案，最終以50萬元交保，但演藝工作也因此全面喊卡。日前還傳出他公司被友人掏空，跟庭瑄的婚禮也無限延期，事業跟婚禮都受阻。而今（10）日，再度爆出陳柏霖主持的實境節目《出去一下 What A Trip》已開始準備第二季，但主持人名單中，卻不見陳柏霖。《NOWNEWS今日新聞》也進一步詢問陳柏霖，但至截稿前尚未獲得回應。陳柏霖因閃兵案形象暴跌，今日據《鏡週刊》報導，陳柏霖在2025年攜手黃宣主持的《出去一下 What A Trip》，近日已開始準備第二季，但主持人名單中，卻不見陳柏霖。據報導指出，因第一季大獲好評，因此製作單位早在去年11月，就合作新加坡新傳媒，開始製作第二季，原本傳出是以原班人馬回歸，但在陳柏霖爆出閃兵案，慘遭多個代言品牌切割後，經製作方評估，決定第二季將不再讓他主持。《出去一下 What A Trip》在第一季邀來i-dle成員葉舒華、許光漢、桂綸鎂、新田真劍佑、APO、MILE等超強卡司，到紐西蘭進行拍攝，超美風景畫面，搭配旅遊及闖關等遊戲，獲得大量好評。陳柏霖去年10月因造假病歷逃兵，遭起訴求刑2年8個月，並以50萬元的金額交保，加上他本人代言很多，可能要賠付上千萬的違約金。據悉陳柏霖因此有意想把公司收掉，怎料就在他查看公司帳本要做結算時，才發現公司金流出現問題，疑被信任的友人陸續掏空資產。由於陳柏霖近幾年都忙於影視工作，對公司帳目不清楚，如今才知道自己也沒剩多少錢了。但對此，陳柏霖則透過經紀人回應「報導並不確實」。除了事業方面受阻外，他原訂去年底要在紐西蘭迎娶交往13年的庭瑄，不料在爆出閃兵案後，婚禮只能暫緩，相關廠商和機票、住宿都順延，而紐西蘭的餐廳業者不認識陳柏霖，還打聽他究竟要延到何時，怕血本無歸。近日還傳出，他低調到西班牙度假，但根據目擊者透露，沒有看到未婚妻庭瑄在旁。