▲台北地檢署主任檢察官曾揚嶺偵辦張文隨機殺人案。（圖／記者劉松霖攝）





無黨籍立委高金素梅今日遭突襲搜索！上午6時許，檢調先行搜索其陽明山住處，9時30分則由台北地檢署主任檢察官曾揚嶺親自帶隊，協同調查局國安站主任楊任之，搜索立法院青島二館辦公室。此次領軍的檢察官曾揚嶺為司法官47期結業，辦案實績亮眼，曾處理過「台版柬埔寨」詐騙案及北捷隨機攻擊案等，豐富的偵辦經驗使其成為此案焦點，也引發外界高度關注。現年45歲的台北地檢署主任檢察官曾揚嶺，憑藉台北大學法律碩士的深厚學養及司法官訓練所第47期的扎實訓練，其職業生涯橫跨台東、台北及士林等多個地檢署。在長年的檢察實務中，他多次經手備受社會矚目的重大案件，從太電前董事長侵占案、統促黨成員涉入的台大濺血案，到101前董事長掏空案的公訴蒞庭，無不展現其精湛的司法功底。升任主任檢察官後，曾揚嶺的辦案表現更為亮眼，不僅精準指揮偵辦震驚全國的「台版柬埔寨」凌虐致死案，揭發詐騙集團喪心病狂的犯罪手段，更成功破獲國內首宗虛擬貨幣詐欺案及ACE王牌交易所案。針對去年發生的張文北捷隨機殺人案，曾揚嶺同樣擔綱偵辦重任，展現出應對重大突發刑案的高效與韌性。因其在複雜犯罪領域的傑出貢獻，他於2024年榮獲公務人員傑出貢獻獎，不僅深獲業界肯定，也為其檢察官生涯寫下卓越的一頁。