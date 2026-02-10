我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗決定提前舉行國會眾議院大選，結果證明此舉相當成功，並取得完整的4年執政權。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭認為，政治穩定、政策可望延續，加上改革空間具有彈性，將獲市場正面解讀，並進一步強化日本風險性資產的後市表現，預估日本央行預期最快今（2026）年第2季才會升息，日圓兌美元可能再度回到接近160的水準趙耀庭分析，高市早苗這次勝選規模賦予政府高度的立法權力，包括重新通過先前遭參議院否決的法案，並推動憲法相關倡議。若納入與日本維新會結盟所贏得的席次，執政陣營在465個競選席次中已囊括超過3/4，顯示國會掌控度明顯提高，並大幅降低在野勢力干擾政策推動的風險。就市場角度觀察，選舉結果對日本股市形成明顯支撐，特別有利於國防與經濟安全相關產業。高市目前擁有更大的政策操作空間，可推動其促進經濟成長的施政主軸並加速結構性改革。同時，隨著政府更積極的財政支出以推動經濟再通膨，長天期日本公債殖利率可能面臨走高壓力，財政與通膨風險亦隨之升高。整體而言，政治穩定、政策可望延續，加上改革空間具有彈性，將獲市場正面解讀，並進一步強化日本風險性資產的後市表現。就日圓而言，趙耀庭認為，短期內匯市可能出現波動，市場將評估自民黨壓倒性勝選對匯率走勢的影響。在重新取得民意強勢支持後，日本財政政策可能進一步擴張，包括調降食品消費稅等措施。雖然此舉將加重日本的財政負擔，但同時也會推升通膨，進而使日本央行提前啟動升息時程。趙耀庭預估，在美國聯準會（Fed）暫時不調整利率，而日本央行預期最快於今年第二季才會升息的情況下，美元兌日圓可能再度回到接近160的水準。