第一個線索：身體慢性發炎，一直清不乾淨

第二個線索：腸胃亂，其實是免疫雷達開始模糊

第三個線索：血糖與乳酸，正在幫癌細胞鋪好生活條件

▲腸道顧好，多樣性纖維、發酵食物、少精緻糖，白細胞介素 33 才會正常分泌。（圖／取自Unsplash）

最新癌症登記報告，癌症時鐘快轉14秒，平均每3分48秒就有1人罹癌，基因醫師張家銘提到，事實上「癌細胞」本來不應該存在身體的，因為免疫細胞會把它認出來並清除掉，但只要身體出現一個「適合它生存的空間」它就會留下來，而且會慢慢長大，而癌症真正發生的關鍵，不是在某一天突然長出一顆腫瘤，而是身體早就一步一步，變成一個它住得很舒服的地方。基因醫師張家銘引述2026年發表在《歐洲分子生物學組織期刊》(The EMBO Journal) 的研究，形容「癌細胞真的很像寄生蟲」，因為寄生蟲要活下來，第一件事就是進得來。它們會分泌一些酵素，把皮膚跟組織結構慢慢拆掉，鑽進血管，再跑到最適合生存的地方，癌細胞也是一樣，它會分泌基質金屬蛋白酶（MMP, Matrix metalloproteinases），把細胞外的支撐結構溶掉，幫自己開一條轉移的路。「寄生蟲不會亂住，它們會找免疫壓力小、營養多的地方定居。癌細胞也一樣，特別愛肺、肝、腦、骨頭這些地方。」張家銘說明，癌細胞會製造很多調節型Ｔ細胞，讓免疫系統變得比較溫和。它會啟動免疫檢查點訊號，讓免疫細胞容易累、它會改變自己表面的樣子，看起來很像正常細胞、它甚至會抑制白細胞介素 33 (IL-33)，這個原本是身體的警報系統。整個感覺就像是在跟免疫系統說：我只是來住一下，您不用太緊張。久了以後，免疫系統真的會變得比較沒那麼敏感，對這個外來者越來越習慣。張家銘整理了三樣平時生活線索，當這些條件加在一起，身體就會慢慢變成一個「免疫雷達不太靈、代謝效率不高」的環境，而癌細胞最喜歡這種宿主：從分子機制來看，當調節型Ｔ細胞、轉化生長因子 beta、白細胞介素 10 長期偏高，免疫系統會進入一種很特別的狀態。不太容易出現激烈反應，不太會高燒，可是清除異常細胞的能力也慢慢下降。這種體質在生活上很常見：這是一種免疫反應變慢的體質。免疫系統還在，但已經沒有以前那麼積極。這種身體環境，對癌細胞來說真的很友善。一個非常重要的分子機制：癌細胞會抑制白細胞介素 33，而這個訊號最重要的來源，就是腸道。腸道不只是消化器官，它其實是全身最大的免疫感測器。所以當一個人開始出現：這代表的不只是腸胃問題，而是免疫系統對外界威脅的感覺變得比較遲鈍。從癌細胞的角度來看，這種身體真的很適合長期住下來。一個關鍵代謝概念：癌細胞跟寄生蟲一樣，都偏好無氧代謝，會製造大量乳酸。乳酸不只是代謝產物，它會直接讓免疫細胞變得沒力，特別是殺手型Ｔ細胞與自然殺手細胞。所以當一個人長期有：，這代表身體已經進入一個「乳酸偏高的免疫抑制環境」。整體來說，若從分子體質來看，特別容易走進這種狀態的人，常常有狀況，因此張家銘建議，當癌細胞是寄生模式，就要調整整個免疫生態系，因為真正的抗癌，不是跟癌細胞拚命，而是讓身體變成它住不下去的地方。當免疫系統是清醒的，代謝是穩定的，腸道是健康的，作息是有節奏的，癌細胞自然會覺得這裡不適合久住。張家銘說，首先從作息開始調整，當睡眠節律穩定，免疫系統才有節奏感。腸道顧好，多樣性纖維、發酵食物、少精緻糖，白細胞介素 33 才會正常分泌。第二件事，是讓身體多用粒線體發電。少糖、多肌肉活動、會流汗的運動，都是在幫細胞回到比較健康的代謝模式；第三件事，是壓力管理。長期壓力會讓免疫系統一直待在一個不對的節奏裡，心理狀態真的會影響免疫功能；第四件事，是多接觸自然。陽光、空氣、微生物多樣性，這些看起來很生活的東西，其實都是在幫免疫系統重新校正，這個改變，不只是為了遠離癌症，而是讓我們重新回到一種感覺 - 身體真的有在好好運作、有在保護自己、有在替未來鋪路。