春節連假期間，不少人通宵打麻將，但長時間久坐後，容易導致腳麻、臀痛、下背痛等症狀，骨科醫師對此表示，當連續久坐超過1小時，坐骨神經可能因長時間受壓而誘發坐骨神經痛，或引發梨狀肌症候群，因此建議每30分鐘便起身活動、伸展下肢，坐時則應注意雙腳平放，並於椅上鋪軟墊減少壓迫，才能有效避免麻、痛上身。耕莘醫院骨科主治醫師李沅達說明，在坐姿時，腰椎承受的椎間盤壓力會高於站立，而打麻將因身體往往不時前傾再斜靠椅背，若椅面高度或支撐不足，壓力將進一步集中在下背及臀部，一旦椎間盤突出壓迫神經根，疼痛便可能從下背延伸至臀部、大腿，形成典型坐骨神經痛。李沅達提到，每年春節後，門診因「腳麻、屁股深處痛」的患者明顯增加，但實際檢查後，卻未必是腰椎問題，而是和梨狀肌症候群有關，而梨狀肌位於臀部深層，長時間坐在偏硬的椅子上，因直接壓迫，易使肌肉緊繃、發炎甚至痙攣，進而出現臀部深層劇痛，並有麻木感，甚至延伸至小腿或腳底，若未及時處理，症狀可能反覆發作，影響行走、久坐及睡眠品質。李沅達建議，打麻將時應設定提醒，每30至60分鐘即應起身活動，避免神經長時間受壓，在過年期間若有出現腳麻持續不退、臀部深層壓痛明顯，或疼痛已影響日常活動，應及早就醫評估，以免神經壓迫拖成長期問題。至於該如何預防，李沅達說，坐下時，應注意背部宜挺直，並將雙腳平放地面，避免歪坐或前傾，如椅子偏硬，可加墊軟墊減少對臀部的壓迫，在休息空檔可進行簡單的臀部、下肢伸展，有助肌肉放鬆。