▲撈魚生的配料相當繽紛，每種都有象徵的吉祥寓意。（圖／NOWNEWS資料照）

春節是漢人文化中，比起「元旦」更為最重要的傳統節日，象徵舊歲更替、辭舊迎新，家家戶戶也會在此時齊聚團圓、祭祀神祖，同時祈求來年平安如意，同樣也有華人居住的國外地區，也因應各國不同民情，像新加坡牛車水張燈結綵，河畔紅包活動結合燈會與舞龍舞獅等，發展不同於台灣的「春節」慶典，本文也將一併整理相關過年有趣習俗，供讀者一次看。日本橫濱中華街、神戶南京町與長崎唐人街於春節舉辦盛大的「春節祭」，包含舞龍舞獅、花燈遊行與市集活動。許多日本民眾與旅客也參與其中，使春節成為觀光節慶。華人社群透過儀式與聚餐延續年俗，展現文化在異地的持續生命力。韓國仁川唐人街，在春節期間舉辦市集與舞獅活動，成為華人社群迎春重點場域。部分家庭同時過韓國 설날與華人春節，融合祭祖、團圓飯與節慶祈福。新加坡華人春節以牛車水為核心，整條街掛滿紅燈籠與年節裝飾，夜晚燈會吸引大量人潮。河畔紅包活動結合大型花燈、舞龍舞獅與表演舞台，成為城市級迎春盛事。馬來西亞華人春節氣氛濃厚，商場、飯店與社區常安排舞獅賀歲，帶動新年消費熱潮。許多家庭保有除夕團圓飯與初一走春習俗，並流行「Open House」開放式拜年，親友鄰里互相串門，並帶2顆橘子到親友家拜年「換橘子」，寓意是「交換祝福」，因為橘子（柑）在星馬地區發音與「金」相似。此外，馬來西亞華人過農曆新年，會有「撈魚生」的習俗，稱為「七彩魚生」，是過年不能錯過的一道大吉大利的年菜，寓意步步高升、風生水起。農曆春節期間，泰國華人多聚集於曼谷耀華力路唐人街，整條街道佈滿紅燈籠與市集攤位。家庭會祭祖拜神、焚香祈福，祈求新年平安順利。年菜結合中式與泰式風味，呈現文化融合特色，使春節成為在地觀光與民俗的重要節慶。在印尼，春節成為國定假日，華人家庭保有貼春聯、發紅包與團圓飯習俗，雅加達 Glodok 唐人街在春節期間會張燈結綵，寺廟祈福、商場舞獅成為迎春亮點。其中大年初七對當地人來說，是一個特別的日子，當天人們會將7種不同青菜混入料理中一起炒食，傳說能讓眼睛充滿光明、來年吉祥如意。菲律賓華人在農曆過年時，會擺放8種圓形水果象徵「8大圓」發財和圓滿，分別是鳳梨、桔、蘋果、葡萄、芒果、檸檬、西瓜和木瓜。馬尼拉 Binondo 唐人街以街頭嘉年華形式迎春，舞龍舞獅穿梭街道，餐館推出賀歲菜單，同樣重視除夕團圓與新年拜年，也會到廟宇祈福求平安。越南胡志明市堤岸華人區將華人春節與越南 Tết 融合慶祝，寺廟走春、舞獅表演與貼春聯成為年節風景。華人家庭同時準備中式年菜與越南傳統料理，呈現雙文化共存的節慶樣貌。迎春活動不僅凝聚社群，也吸引觀光客體驗多元年味。柬埔寨華人多聚集於金邊與西哈努克市，春節期間商圈張燈結綵，寺廟祈福與舞獅表演熱鬧登場，並通樣重視祭祖與團圓飯，並延續發紅包、貼春聯等年俗。近年隨著觀光發展，春節活動逐漸走向公開化，進而成為城市文化景觀之一。緬甸仰光與曼德勒的華人社群在春節期間舉辦舞獅賀歲、廟宇祈福與社區聚會，延續傳統年俗。華人家庭保有團圓飯、拜祖先與發紅包的習慣，也與在地節慶文化互相融合。