一、壓歲錢留存不急花

二、發財金放定位

三、錢包整理乾淨

四、不說喪氣話

五、除夕夜點亮家中燈光守歲

六、過火盆

除夕夜家家戶戶團圓，飯後發放壓歲錢、守歲，也是至今不變的過年習俗，不過民俗專家提醒，壓歲錢如果花掉，可能會錯失為自己累積好運與財氣的機會，因此特別分享除夕開運6招，讓大家能把壓歲錢變成一整年的「發財金」。民俗專家提醒，開運不是迷信，而是一種整理環境與設定目標的行動儀式感。透過除夕夜的小習慣，讓自己對新的一年更有期待與方向感，也更容易把好運留在身邊，以下是除夕開運6招，錯過明年再來！專家建議，把壓歲錢先放在紅包袋或錢包內 3 至 7 天，象徵財氣留住。最好存放至初五，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能帶來好財運。將壓歲錢一張新鈔放在錢包暗袋，作為整年財運象徵。把錢包整理乾淨、清空雜物，讓新鈔有「住得舒服」的空間。避免抱怨、爭吵，維持正向磁場。家中要保持燈火通明，象徵「引財入宅」，提升整體氣場。守歲還能讓自己的父母長壽，所以守歲又稱作「長壽夜」，不要子時（晚上23點至01點）前就去睡覺即可。在家門庭院或門口外，放置一個炭火火爐或烘爐，待燒旺後全家一一跨過火盆，象徵除舊布新，告別舊的一年所有不如意。