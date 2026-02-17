我是廣告 請繼續往下閱讀

馬年來到！大年初一迎好兆頭，不僅可以選擇食用象徵開運的食物如蘋果、橘子、湯圓，想招桃花的人，也可以在家中門面「玄關處」擺放鮮花，祈求好桃花、好人緣迎進家門，並多多穿上紅、粉紅、白、黃等亮色系的服裝，再配戴粉色圍巾、粉晶手鏈等，來迎接新年新氣象。大年初一即可在家中擺放「新鮮花朵」，切記不能使用假花或乾燥花，同時也要天天換水，延長鮮花壽命，若有凋零、腐敗也務必立即更換，才能襯托好運氣。至於擺放位置也相當重要，家中玄關是門面代表，因此將玄關整理乾淨後擺上鮮花，象徵將好人緣帶進生活中。此外，在春節新年期間，相比深色系服務，亮色系、顏色鮮豔的服裝，像是紅、白、黃等更適合，如果想要招桃花者，可多穿粉紅色的衣服、粉色圍巾、粉晶手鏈，增加朝氣與好人緣！