▲辛曉琪（如圖）到馬來西亞開唱，適逢她生日前夕，粉絲特別做了翻糖蛋糕送她，當天她總計收到10顆蛋糕。（圖／雲凱娛樂提供）

演出時間： 2026.03.28 (六) 19:30





演出地點： 臺北流行音樂中心





售票系統： 寬宏售票系統





療傷天后辛曉琪睽違10年重返馬來西亞雲頂開唱，現場卻發生耳環在演唱途中連續掉落兩次的罕見插曲。面對這突如其來的狀況，辛曉琪直覺是已故音樂好友屠穎「來聽歌了」，特別前來守護她的演唱會，讓她淚灑舞台緬懷故人。與此同時，演出時適逢辛曉琪生日前夕，歌迷也驚喜送上10顆蛋糕慶生，讓她感動許下3月28日北流演唱會十全十美、門票完售的心願。辛曉琪2026年開春行程滿檔，在3月28日首度站上台北流行音樂中心舉辦《好好愛此刻》演唱會前，先飛往馬來西亞雲頂暖身。現場吸引了來自香港、台灣、澳洲、新加坡、成都歌迷。辛曉琪坦言登台前心情忐忑：「擔心多年沒來，大家可能早就忘了我。」直到看到滿座的觀眾與熱情歡呼，才讓她放下心中大石，感謝大家沒有忘記她。演出中最感人的一幕，發生在辛曉琪演唱由已故編曲大師屠穎重新編曲的〈自私〉時。前奏一響，她難掩思念情緒潰堤，連工作人員都紅了眼眶。隨後在演唱〈空窗〉時，辛曉琪的耳環竟無預警掉了兩次。她表示，彩排時明明沒事，正式演出卻發生這種巧合，讓她直覺感應：「應該是屠穎老師來看表演了，那是他給我的調皮小回應。」她也索性問歌迷：「要戴一邊還是拿掉？」最後在全場起鬨下戴一邊唱到底，讓溫馨的緬懷多了幽默與釋然。為了這場限定版音樂會，辛曉琪特別選唱許冠傑的粵語金曲〈浪子心聲〉，以及出道以來首次在演唱會獻唱的〈我也會愛上別人的〉，滿足歌迷多年的願望。一向寵粉的她也宣布，3 月 28 日的台北場將加入「點歌環節」，並預告服裝與內容將與雲頂場完全不同，保證給台灣歌迷專屬驚喜。演出適逢辛曉琪生日2月8日前夕，歌迷貼心送上翻糖蛋糕慶生，整場演唱會她共收到10顆蛋糕，讓她直呼今年真的很豐盛。她也分享自己被歌迷封為好運吉祥物，常有人聽完演唱會後升職加薪。面對即將到來的年假，辛曉琪透露為了備戰北流演唱會，飲食控管完全不敢鬆懈，計畫短暫休息5天陪伴家人後，初六就立刻開工錄音與彩排，希望以最好的狀態迎接台北歌迷。