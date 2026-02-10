我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思直播中硬吃蜂蜜，結果皮膚嚴重過敏。（圖／翻攝自微博）

中國女星趙露思時常投身在公益活動中，日前她參與公益助農活動直播時，為了推廣家鄉四川農產品，明知道自己對蜂蜜過敏，仍然在鏡頭前硬著頭皮試吃，當下身體馬上起紅疹的她，依舊堅持撐完了整個直播；不僅如此直播中創下3400萬人民幣（約台幣1.5億元） 的銷售額，她不僅本人分文不取，還將所有收益直接捐給當地農民，一番舉動讓粉絲紛紛讚爆。根據了解，當有天部分網友在趙露思直播中質疑蜂蜜品質，指控產品「是假貨」，為了替農戶證明產品來源與真實性，她選擇親自品嘗蜂蜜，然而事後才知道，趙露思本人對蜂蜜過敏，但因為相信自己的產品，因此她在直播鏡頭前直接試吃，專業態度獲得不少網友肯定。不過，試吃後約1至2小時，趙露思的脖子與鎖骨陸續出現明顯紅疹與過敏反應，直播結束後，趙露思已立即服用抗過敏藥物緩解症狀，但皮膚狀況恢復速度不如預期；儘管當下身體不適，趙露思仍堅持完成整場公益助農直播，最終，該場直播創下3400萬人民幣的驚人銷售成績，且她本人全程無償參與，將所有收益回饋給當地農戶，為農民帶來許多幫助。2月9日，趙露思參加新綜藝節目《不好笑就露宿街頭》錄製時，眼尖網友發現她頸部仍有大片膚色不均、泛白與殘留紅疹，顯示過敏在事發多天後仍未痊癒。相關畫面曝光後，不少粉絲直呼心疼，認為她為了工作與公益「撐過頭」，也擔心長期過敏恐影響健康。