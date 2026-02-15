我是廣告 請繼續往下閱讀

中國知名網紅Papi醬（姜逸磊）在春節前，發布「我想像中的春晚導演」諷刺影片，大膽預言馬年的春晚套路，但短短48小時就遭全網下架，引發熱議。Papi醬在影片出演春晚導演，精準模仿導演組審查節目的荒謬邏輯，包括節目太好笑會「缺乏正能量」，不好笑又被罵沒效果；節目時長被強硬限制，僅說「掐頭去尾、中間砍掉」，就要求17分鐘的小品壓縮到8分鐘；其他被「弊掉」的原因，還有老年人看不懂、年輕人不喜歡、「也不知道哪不行，過兩天再弊掉」。Papi醬也模仿導演組不管語境，硬要將「跳樓機」等網路熱哏融合進節目裡；自以為有笑點「找個姓馬的，說到馬到成功他就上台」；還嫌節目場面不夠大，「加一百個舞蹈演員、加一百個兒童演員、再加一百個機器人，要AI的，馬年那再加一百匹馬」；為流量不顧專業，「歌手去演小品，相聲演員去唱歌，流量藝人去講相聲，主持人去表演雜技」；最後也諷刺收尾套路化，全中國都得「包餃子」收場。該影片在1月30日發布後，迅速在抖音、微博、B站等社群、影音平台引發熱烈迴響，但短短48小時過後，所有官方連結都失效，該部影片被全網消音。不少網友都諷刺，被下架的結果與片中「太好笑了，弊掉」呼應，直呼Papi醬是「預言式藝術」，力挺她說出大實話，「吐槽批評還會禁言的，只能說Papi醬的影片此刻已成藝術！」「都2026年了，Papi醬的反諷都還是會有人破防，接受程度能不能再大一點呀？」「平台現在是驚弓之鳥」。但也有人認為，Papi醬的影片是為了流量，惡意貶低春晚團隊的努力。