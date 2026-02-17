迎接丙午馬年，想知道自己2026年的運勢如何嗎？不妨用AI幫你算！全球AI浪潮蔓延，許多人都會運用AI工具解決生活大小事，其實AI也可以用來算命，還有不少網友大讚算得超準，《NOWNEWS》一次整理Google Gemini 3免費算紫微斗數、八字、12星座、12生肖、塔羅牌、生命靈數等指令，讓你算出2026年的流年運勢、趨吉避凶。
運用Google Gemini 3算命之前，要先準備好個人資料，包括性別、出生年月日、出生時間、出生地點，若不清楚出生時間，Google Gemini只能針對出生日進行概略分析，生日的部分，可附上國曆與農曆生日，如果有閏月也要記得寫上。
紫微斗數建議指令
你是一位紫微斗數命理大師，請幫我推算2026年、流年丙午的紫微斗數流年運勢，我的出生資料如下：
性別：男/女
出生日期（年月日）：國曆/農曆
出生時間：
出生地點：
請告訴我2026年事業（官祿宮）、財富（財帛宮）、感情（夫妻宮）的具體運勢分析及建議，並用白話文總結2026年的整體運勢，與需要注意的事情。
八字建議指令
你是一位八字命理師，請幫我推算2026年、流年丙午的八字流年運勢，我的出生資料如下：
性別：男/女
出生日期（年月日）：國曆/農曆
出生時間：
出生地點：
請告訴我2026年事業、健康、財運、感情的具體運勢分析及建議，並用白話文總結2026年的整體運勢，與需要注意的事情。
12生肖建議指令
你是一位命理師，請幫我算生肖為「（填入想算的生肖）」的人，2026年的流年運勢，分別就事業、健康、財運、感情等具體分析及建議，以及是否有犯太歲，如何趨吉避凶。
12星座建議指令
你是一位星座算命師，請幫我推算2026年星座運勢，我的出生資料如下：
性別：男/女
國曆出生日期（年月日）：
出生時間：
出生地點：
請告訴我2026年事業、健康、財運、感情的具體運勢分析及建議，並用總結2026年的整體運勢，與需要注意的事情。
塔羅牌建議指令
你是一位資深塔羅牌算命師，我想算2026年塔羅運勢，我目前是「你的職業/現狀」，我想特別看 「事業/感情」，請幫我用「十二宮位牌陣」及「年度季節牌陣」，並提供2026年的具體建議。
生命靈數建議指令
你是一位生命靈數大師，請你用生命靈數推算我2026年的流年運勢。我的生日是 「XXXX年X月X日」。先計算我的天賦數、命數（主命數），再計算2026年個人流年數，並給我2026年事業、財富、人際、健康等具體建議。
資料來源：Google Gemini
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
