2026日本櫻花季即將到來，許多準備在三月前往日本的民眾相當關注櫻花開花預測，由目前的日本民間氣象單位所發布的預測報告來看，普遍認為今年櫻花相較前幾年有提早幾天開花的趨勢。
根據日本氣象株式會社發布第4波預測櫻花開花（kaika）到盛開（mankai）的日期。日本氣象株式會社預測了從北海道到鹿兒島大約1000個櫻花觀賞地的染井吉野櫻樹（Yoshino Cherry）的開花和盛開日期。
首先在關東地區，東京、名古屋、靜岡等地預計將在3月20日率先開花，東京的盛開日則預計落在3月28日，名古屋目前預計將晚兩天；關東以西地區則預計從3月下旬陸續開花。北陸與東北地區櫻花前線將在3月底至4月初抵達，而北海道南端櫻花預計在4月底綻放，札幌的開花日預計也在4月29日，比東京晚了五週以上。
另據日本氣象協會的櫻花開花預測，東京將在3月21日迎來開花，相較往年平均值略早，福岡也約莫會落在這一天，此外，3月22日至25日預計高知、名古屋、京都、大阪也可能陸續開花；東北地區時程則稍晚，福島與仙台預計開花時間落在4月3日和4日；北海道札幌則預計在4月26日左右。
根據東京都官方觀光網站，在櫻花季期間，東京都會有多個地區舉辦櫻花節或櫻花祭，若在櫻花季期間前往旅遊的民眾可留意。
中目黑櫻花節
從澀谷搭乘火車 5 分鐘，在目黑站或中目黑站下車後，很快就能抵達目黑川。目黑川的兩側約有 800 棵櫻花樹。中目黑櫻花節特色是在入夜後點燈。在燈火點綴的櫻花樹下，河岸兩旁的攤販會販售應景美食和飲料。
與傳統的賞櫻相比，點燈後的夜櫻風景有別，燈籠照亮的夜櫻景觀，也是許多人拍照的景點。
隅田公園櫻花節／墨堤櫻花祭
在 3 月中至 4 月初這段期間，公園內約有510棵盛開的櫻花樹。東京晴空塔距離該地不遠。到了晚上整條櫻花隧道會以燈光點亮。隅田川沿岸綿延約1公里的櫻花大道，是東京都內知名的賞櫻景點。鄰近淺草，交通相當便利。
千代田櫻花節
「千代田櫻花節」在去年延長舉辦時間，祭典期間區內舉辦許多活動，自3月下旬至4月上旬，在千鳥淵每年都會例行舉行夜櫻點燈活動，在護城河上划船賞櫻的優閒景象令人神往。
上野恩賜公園櫻花節
上野公園是東京最受歡迎的休閒場所之一，公園內超過 1,000 株櫻花，到了三月底四月初，會搖身一變，成為粉紅色的櫻花海洋。上野恩賜公園上野櫻花祭是全日本最大，也最多人共襄盛舉的櫻花祭之一。園區內有許多美術館和博物館，以及不忍池、上野動物園等其他著名景點。
小金井櫻花節
櫻花盛開的季節，小金井公園和江戶東京露天建築博物館會舉辦包括當地表演藝術和音樂在內的各種活動，每年都吸引許多遊客前來觀賞，能一覽江戶傳統建築風格，也被認為是日本Z世代「自然界隈」旅遊的潛力地點。
