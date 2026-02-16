我是廣告 請繼續往下閱讀

對不少人來說，峇里島代表的是海灘、衝浪與放空假期，但近年這座島嶼正悄悄出現另一種風景：舉鐵聲取代浪聲、冰浴池成了打卡熱門景點。從蒼古到烏布，世界級豪華健身房與健康中心快速崛起，讓「來峇里島健身」成為旅居族與運動愛好者的新潮流。目前頂級健身房主要集中在蒼古（Canggu）與烏布（Ubud），主打結合自然景觀與高端設施。大片落地窗、熱帶綠意環繞的訓練空間，搭配頂級重訓器材、桑拿、冰浴與健康餐吧，讓健身不再只是鍛鍊，而是一種生活方式。一日票價格約落在新台幣 800 至 1100 元之間，對短期旅客或數位遊牧族相當友善。話題度最高的莫過於2025 年開幕的蒼谷Obsidian II。佔地超過1600坪，被不少健身迷稱為「健身王國」，大量義大利進口器械加上泳池、桑拿、冰浴與健康餐吧，整體風格硬派又專業，是重訓愛好者心中的朝聖地。同樣位於蒼古的Nirvana Life，則走向「健身＋療癒」路線。這裡除了專業重量訓練，還有瑜珈課程、冰浴與桑拿，訓練後可直接在充滿熱帶風情的泳池區放鬆，成為不少長住旅居者的日常據點。若偏好慢活與自然氛圍，烏布的 Titi Batu Ubud Club 是另一種選擇。這是一座綜合型俱樂部，結合健身房、壁球場、滑板公園與親子泳池，環境舒適且友善，適合家庭旅客或想遠離喧囂的人。至於喜愛高強度訓練的族群，蒼古還有 CrossFit Wanderlust 與 Body Factory Bali，主打社群感與專業訓練氛圍。峇里島豪華健身房多半提供「一日通行證（One Day Pass）」，無需綁約即可使用全套設施。當健身不再被關在冷氣房，而是與陽光、綠意與旅行結合，峇里島正在重新定義健康生活的想像——對某些人來說，這趟旅程的紀念品，或許不是比基尼，而是一組更好的體態與節奏。