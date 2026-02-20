我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國帶貨網紅李佳琦2022年曾因「坦克蛋糕」，在網路上消失逾百日。（圖／翻攝自微博）

▲「貓一杯」過去因多起爭議遭封禁，如今再以新身分試圖重返抖音，被官方認定為規避管理的「轉世帳號」。（圖／翻攝自香港01）

▲周媛主帳號「黑白顛周媛」被平台方永久封殺。（圖／翻攝自周媛抖音）

中國近幾年以「清朗」為名整治網路環境，許多大型網紅都中槍遭懲罰，不只逃稅、造假會出事，連宣揚不符中共的價值觀，也會被全網封殺。最早在2021年，當時的直播帶貨女王「薇婭」因逃稅被罰13.41億人民幣並遭到全網封殺。但就算沒有偷稅漏稅，帶貨網紅「李佳琦」2022年也因為在6月4日「天安門事件」前後，在直播中端出「坦克蛋糕」，在網路上消失百餘天。再到2024年，兩起大網紅翻車事件又把清朗行動推向高峰，擁有4000萬粉絲的「貓一杯」，編造「巴黎撿到小學生作業」的劇本，引發中國全網搜尋「秦朗」，還出現秦朗舅舅配合出演，引起官方注意，最終杭州警方認定該事件是兩人為了吸粉引流共同編造虛假內容，造成惡劣社會影響，貓一杯各平台帳號被封禁，她和同夥也因編造散播虛假信息、佔用公共資源等行為受到行政處罰。擁有2450萬粉絲的「東北雨姐」，主打彪悍淳樸農村婦女形象，憑有趣內容和節奏感強烈的配樂迅速爆紅，但隨即就被爆出推銷的紅薯粉條是木薯澱粉造假，存在「虛假或者引人誤解的商業宣傳」，油污淨等產品也短斤少兩，被有關部門處沒收違法所得和罰款共計人民幣165萬元，社群帳號也被全網封殺。而到去年，中共的手已經伸到「販賣焦慮」、「煽動對立」等價值觀層面，2025年10月的封殺潮有多名網紅中槍，社群帳號遭到不同程度的封鎖、限制。戶晨風因為劃分「安卓人」與「蘋果人」，被認定為挑嗦階級對立。遊戲主播藍戰非在變賣資產後環遊世界，分享旅行經歷，傳遞年輕人要享受生活、追求自由，可以不結婚生子的價值觀。考研輔導名師張雪峰常為高中生精闢分析擇校、擇系，曾直言家庭沒資源就不要選金融行業，揭露教育資源不平等現狀，還在中國對台軍演期間發表捐1億元武統台灣等激烈愛國言論。2026年1月，中國性商教母、網紅講師「黑白顛周媛」周媛在線下授課時用浮誇的肢體動作，搭配「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等台詞在網路瞬間爆紅，但她開設的提升女性魅力等課程隨即就被檢舉具迷惑性、內容低俗，網友抨擊是「小三培訓班」、「物化女性、討好男性」，還被爆出實體課程一堂約台幣2.2萬元、還有40萬元的高價課程。抖音帳號被永久停權後，當地有關部門立案調查，直言她的行為有違社會良好風俗。從近幾年的清朗行動以及對大咖網紅的封禁整改，可以看出中國網路生態中網紅已經不僅是商業標籤，還被賦予公眾人物的道德枷鎖，一旦觸犯法律底線、歷史禁忌、違反公序良俗，甚至只是不符政策導向，都可能在一夜間消失。