▲中配「亞亞」昨（25）日壓線離開台灣，也被移民署依法裁定5年內不得申請依親居留，不過有法界人士質疑，亞亞仍可利用親人團聚、探親等名義申請來台。（圖／記者李政龍攝）

▲因被認定發表鼓吹武統言論，遭廢止居留許可，今年4月遭強制出境的中國配偶「小微」，拍片控訴貴州當地書記不辦事，之後又自曝半夜接到公安的恐嚇電話，讓她嚇到「哭都哭不出來」。（圖／翻攝自抖音）

近年來兩岸關係高度緊張，台灣政府去年對於鼓吹武統言論的中國配偶，祭出法律重拳，撤銷多位「中配網紅」的居留權，而那些享受台灣民主卻疾呼武統的中配，喊冤落淚回到中國後的發展，令人不勝唏噓。中配網紅「亞亞」劉振亞是系列案件的第一人，去年3月她遭八炯檢舉，移民署3月11日隨即以她「武統不需要理由」、「台灣半小時變廢墟」等言論，認定有國安疑慮，廢止其依親拘留許可，5年內不得入境台灣；3月25日，亞亞在丈夫陪同下，在松山機場召開記者會，痛哭稱自己「含冤離去」，搭機返回福建福州，與丈夫、兩名兒女分居。同年4月，亞亞回到中國後接受多家媒體追蹤報導，也持續在抖音上發布影片，曾宣稱兒子在台灣學校另同學「自認是中國人」，也持續控訴民進黨政府追殺陸配；6月傳出她將女兒接到中國唸書，轉型成愛國網紅，發表對台灣、兩岸時事政策的評論。去年3月21日繼亞亞之後小微（趙微）、恩琦（張燕）也遭移民署通知限期離境。當月31日，小微因拒絕自行離境，在桃園機場被強制遣返，當場大喊「當堂堂正正中國人沒有錯！」戲劇性的是，小微回到貴州娘家後，嘗試轉型成農村生活網紅，卻遭中國網友嘲諷「回祖國了，門口怎麼不插五星旗了？」去年7月到今年1月，她的貴州老家拿到不到水庫補償金，小微成為「維權網紅」，批評政府效率低、向官員鞠躬哀求，結果帳號又因維權過多遭封禁，引發台灣網友嘲諷。恩琦曾在抖音上發表許多激進武統言論，包括「台灣是中國的一個省」、「支持解放軍登島」，稱台灣的民主是「笑話」，質疑台灣政府合法性；她在離境最後一天與台灣丈夫上演生離死別戲碼，簽署文件自行出境，回到福建後與亞亞合體，登上各大愛國直播間，控訴民進黨拆散家庭，成為愛國女英雄，但在流量衰退後，經營抖音電商販賣土特產，一邊愛國一邊抱怨錢難賺。華碩員工、已取得台灣身分證的中配錢麗，去年8月左右被爆經營解放軍粉專宣揚武統，被內政部註銷台灣身分及戶籍，廢止其依親居留許可。同年12月訴願失敗後，自行搭機離台，離境前在臉書翻牆嗆聲：「待大家理性，我再回台」，並喊話「請給中共在台執政機會」。