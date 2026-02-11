大掃除剩下幾天，有民眾在Threads表示，到無印良品購買一款環保抹布，沒想到「不吸水到了一個極致」，直呼超痛苦。對此，有許多內行人指出使用關鍵，這條抹布是紗巾布，要先用熱水泡過或是洗過才會吸水，並提供除了抹布以外的7種妙用，像是擦玻璃超乾淨、防塵布、擦手巾等，還有這款抹布較薄，不容易發霉等優點。
抹布竟然不吸水！用起來超痛苦
原PO在Threads發文表示，自己買了12入的落棉環保抹布，不料抹布不吸水到一個極致，讓原PO忍不住發問「無印良品的這款抹布到底能拿來幹嘛」，12入用得超痛苦，她檢查庫存發現，居然還有4條，超痛苦，但她已經沒辦法忍受，打算要買新的抹布了，不知道剩下來的4條抹布要怎麼辦。只見無印良品的落棉環保抹布標示，材質是100％棉，產地是印度，抹布活用紡織工廠廢棄的落棉，紡織而成，吸水性良好，可廣泛用於擦桌子或其他清潔。
PO文一出，吸引網友們熱烈討論，有網友跟原PO一樣，認為這款抹布超難用，「我直接丟掉、不吸水不懂什麼意思」、「我也是好幾條還躺在抽屜裡，用很慢」、「丟掉，不要內耗了！我是內耗好久才丟掉」、「資深無印迷飄過～老實說IKEA的好用100倍喔」，並推薦IKEA的KRAMA毛巾。
內行點關鍵：紗巾布要先洗過 還有這7用途
不過有許多內行人指出，「這是紗布巾，要下水曬乾，就會柔軟又吸水了」、「是不是有漿過？要先泡熱水溶掉漿膜再使用」、「你要先洗過，洗衣機設清水即可，洗完後晾乾就是一條好用的抹布，我用很多條了，都是拿了擦乾碗，純棉吸水又容易乾，而且不用擔心塑膠微粒殘留」、「這我娘的最愛耶，不存在任何缺點」，除此之外，內行人也提供無印良品抹布的各種妙用。
1、擦玻璃和碗盤：這款抹布不怎麼掉棉絮，所以很適合用來擦乾碗盤，或是拿來擦玻璃，可以擦得超乾淨。《NOWNEWS》記者也是拿來擦乾碗盤使用，可以把碗盤擦乾，又不會掉棉絮。
2、擦手巾：因為抹布薄，吸水量不多，相對來說乾的也快，在潮濕天氣下不容易發霉，所以很適合用來當擦手巾。
3、防塵布：電器、物品上經常會積灰塵，可以先蓋上這條抹布，髒了之後清洗也很方便。
4、清潔布、洗碗布：可當專門清潔微波爐、烤箱的布，纖維比較粗，方便刮除髒污，又是棉的，不會留下人造纖維殘留、塑膠微粒，也有人用來清潔揉麵盆，當成洗碗布來使用，等到上面麵筋殘留到無法忍受的程度，再丟掉就可以了。
5、包覆蔬果：有網友分享可用來包裹蔬果，再放進冰箱冰，乾的包能防蔬果出水，也可以用微濕的抹布包，有保鮮的效果，比包報紙好。
6、口水巾：還有人指出，紗布巾可以用來擦長笛或其他樂器內部口水，現在才知道無印良品有賣。
7、卸妝巾：略微粗糙的觸感，有民眾用來卸妝，並表示可以用來去角質。
看到許多人分享無印良品抹布妙用之後，原PO決定再給這款抹布一個機會，先試試看內行人建議的方法，實在不行，可能就會趁年前大掃除趕快用一用消耗掉。
