台灣花式滑冰新星、19歲的李宇翔，首度踏上冬季奧運舞台便持續改寫紀錄。他今（11）日在米蘭科爾蒂納冬奧花式滑冰男子短曲項目中，繳出72.41分的亮眼成績，不僅刷新本季個人最佳，也順利晉級13日登場的長曲決賽，完成個人奧運初體驗的重要里程碑，同時讓台灣花式滑冰暌違28年，再度站上冬奧舞台。李宇翔本場短曲72.41分，超越自己在2025年9月米蘭冬奧資格賽所締造的70.31分，再次寫下個人新高。從資格賽到正式站上奧運殿堂，他的表現明顯持續進化，也展現面對大賽舞台的穩定度。李宇翔從小在國內冰場訓練，受限於資源環境，長年沒有固定教練，多數技術與比賽調整幾乎靠自己摸索前進。一路走來，陪伴他最久、最關鍵的人，就是奶奶。這次冬奧，奶奶與阿姨也特地飛往米蘭現場觀賽，親眼見證他站上五環殿堂。對李宇翔而言，這不只是比賽，更是一段與家人共同完成的夢想旅程。談到首次奧運經驗，李宇翔表示，五環舞台帶來的是「全身滿滿的力量」，因為這正是自己從小到大的夢想。雖然上場前仍難免緊張，但一踏上冰面後，便專注於把該完成的內容做好，也順利達成賽前替自己設定的目標。他也自評，這次在滑行速度、表演張力與動作乾淨度上都有所提升，但三圈半跳躍仍出現些微瑕疵，未來希望能在更沒有壓力的狀態下完成，甚至逐步朝四圈跳邁進。李宇翔坦言，自己與世界頂尖選手之間仍有不小差距，現階段能做的，就是盡力跟上腳步，不讓距離被持續拉開。13日登場的長曲決賽，他將再次挑戰自我，也期盼能在奧運舞台上，為台灣花式滑冰累積更多可能性與未來想像。