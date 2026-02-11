春節年假即將展開，除了返鄉過年外，不少民眾也會選擇出國度假，尤其日本、韓國相當熱門，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，日本在年假的天氣狀況較差，尤其小年夜至除夕（2月15日至2月16日），東京、大阪等地降雨機率高，越往北的縣市更是會有大雪，有相關行程務必留意。
日本天氣小心 年假雨下不停
賈新興說明，小年夜和除夕這兩天，日本的九州、四國水氣相當多，甚至大阪、東京也都會出現雨勢，搭配早晚普遍不到5度的低溫，體感非常濕冷；大年初一至大年初三（2月17日至2月19日），日本降雨範圍會轉移到東京以北的地區。
日本7地區嚴防大雪 韓國天氣較佳
賈新興強調，在低溫和水氣的配合下，靠近日本海一側的地區容易下雪，除夕至大年初三，日本「富山縣以北、新瀉、長野、群馬、秋田、青森、北海道」留意有大雪發生的機率。此外，年假期間，韓國各地的天氣狀況較好，但仍要留意低溫和早晚溫差。
台灣天氣方面，賈新興提及，小年夜前各地晴朗穩定，除夕桃園以北、宜花東有零星短暫雨；大年初一北北基、宜花東有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫雨；大年初二午後，各地山區及宜花東有零星短暫雨；大年初三，宜花東有零星短暫雨，午後各地山區及大台北東側也有零星短暫雨。
資料來源：賈新興YouTube
