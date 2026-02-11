我是廣告 請繼續往下閱讀

習近平不滿美國對台軍售。 習近平希望川普公開反對台灣獨立。

中國國家主席習近平上週4日晚間和美國總統川普（Donald Trump）通話，內容涉及台灣、俄烏及經貿等議題。隔日，前國民黨立委、現哈德遜研究所資深研究員許毓仁就表示，若反對黨再繼續阻擋台灣軍購和關稅，川普恐失去耐心，導致關稅提高到40%，而這一番話隨即引起外界關注。對此，資深媒體人黃暐瀚今（11）日再揭露，許毓仁最新表示在看過川習通話逐字稿後，直接示警台灣國會：軍購再擋，恐被取消！黃暐瀚今發文表示，看到許毓仁寫的2篇文章之後，他主動跟人在美國的許毓仁聯繫，希望知道許毓仁對「台美軍購」及「台美關稅」的看法。結果，許毓仁告訴他，川習通電之後他和一位白宮幕僚吃飯，看到了川習通話的逐字稿，裡頭有2個重點：黃暐瀚該文接著寫道，由於四月川普即將去北京會見習近平，如果台灣國會繼續阻擋特別軍購，而且是直接擋在程序委員會，用不排案，不審案的方式阻擋，許毓仁擔心，這會不會給川普傳達了「台灣不要國防」的錯誤訊息，連帶乾脆就直接取消對台軍售，並把這件事，當成四月北京會，送給習近平的禮物？黃暐瀚認為，身為前國民黨立委，許毓仁清楚立院運作；身為現任美國華府智庫哈德遜研究所的研究員，許毓仁更知道美國現在對台灣自我防衛的態度，已經出現了質疑。保衛國家，不分藍綠（白），許毓仁的觀察，值得大家深思。