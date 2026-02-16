中國秘境盤點／神農架-神出鬼沒的野人們？

我是廣告 請繼續往下閱讀

稍微知曉一點中國歷史的人，應該都聽過三皇五帝的傳說，位於湖北省西北方與重慶市交界的神農架，就得名於「神農嘗百草」的典故，遠古時本為海洋，經歷造山運動後才逐漸抬升為地。神農架所處位置，正好是東部平原丘陵向西部高原山地，以及亞熱帶氣候向暖溫帶氣候的過渡區，保存了全球北緯31度最完好的北亞熱帶森林植被，生物多樣性非常豐富。各類苔蘚植物、蕨類植物、裸子植物、被子植物、國家重點保護植物....神農架的植物種類，加起來多達數千種；兩棲類、爬行類、哺乳類、魚類、鳥類、昆蟲類等動物亦數量驚人。由於豐富的生態圈、保護區和地質遺跡，神農架於2016年7月被正式列入世界自然遺產名錄，生活在其中的一級保護動物，有金絲猴、華南虎、金錢豹等，二級保護動物則有湖北毛冠鹿、林麝、獼猴等。此外，神農架的「白化」現象也是一個謎，到目前為止，神農架林區已發現了白金絲猴、白松鼠、白蜘蛛、白烏鴉、白熊、白狼、白蛇、白龜等多種白色動物，堪稱白色動物之鄉，牠們也被列為受保護的珍稀動物。不過，除了豐富的生態樣貌，神農架一帶千百年來，由於群峰相鎖、封閉、人跡罕至，留下不少自然之謎，還有「野人」、「怪獸」之說流傳，但是至今仍未被實際發現，總給人一股神秘感。