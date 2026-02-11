我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌投入新北市長選戰，近日頻到地方掃街拜票。未料，部分民眾似乎不太領情，還當街嗆他：「超速仔，土城的選擇！」讓在場的人都尷尬不已。不過，還是有很多熱情支持者對黃國昌表示歡迎。政治工作者周軒今（11）日轉發片段指出，黃國昌近期在新北市新店區掃街時，遇到一名年邁的伯伯，伯伯向前握手並詢問：「我可不可以問你？你選上，對我們市民有什麼幫助？」面對問題，黃國昌沒有直接回應，影片中只見民眾黨幕僚見狀趕緊上前圍住伯伯，黃國昌也看著伯伯的臉，伸手圈住伯伯並頻頻道謝。對此，周軒表示，看到黃國昌掃街被民眾質問，黃國昌卻呆了三秒、回答不出來，身旁幕僚直接把民眾拉走。大批網友對此紛紛表示：「連一個阿公的問題都無法回答，還想邀別人辯論？」、「只會發東西，那找工讀生就好」、「會不會可能他也還沒想過自己會選上？」、「拜託有人可以把他被嗆的影片收集起來嗎？」等。同時，政論粉專《Mr.柯學先生》也轉發另一片段，只見同樣在新店區，一位年輕人上前和黃國昌握手，一開口卻是：「超速仔，新年快樂！土城的選擇！」黃國昌只能乾笑回應：「呵，謝謝。」而《Mr.柯學先生》則狠嘲：「快笑死！黃國昌掃街又被民眾嗆翻」、「超讚的」等。另外，根據《中時新聞網》報導，黃國昌陪同子弟兵陳怡君到中和區景新市場、民治市場拜票時，竟也遇到民眾在旁碎念：「民調差人那麼多，合起來選就好了」，更有民眾辱罵「不要臉」、「全黨都貪污」。不過，針對民眾對他反應不佳，黃國昌強調，大家都是新北市民，都值得最好的對待，台灣是多元民主社會，不必用誰搶誰的票來解讀，敞開心胸才是正道。