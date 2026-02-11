我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃少谷去年為家計轉戰房仲業。（圖／黃少谷 Shao Huang FB）

八點檔男星黃少谷曾是「強辯樂團」主唱，2020年與天氣女孩林采薇結婚後生下2子，曾開計程車當小黃司機的他，去年再轉戰房仲業。而昨（10）日，黃少谷出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動，也談到轉行房仲的近況，表示藝人賣房子，其實沒有想像中容易，但為了家人，自己只能加倍努力撐下去。黃少谷昨日出席活動時，談到了轉行當房仲的近況，他透露因為自己有藝人包裝的經驗，所以原本想將房屋包裝成明星商品一樣推銷，不料發現其實沒有想像中容易，因為多數人買房子，都較喜歡找熟人。但黃少谷也堅定表示，自己為了家人會努力撐下去。事實上，黃少谷在同天也發文坦承當房仲的期間，「被同事洗腦的感覺非常難受」，讓自己開始思考，能不能做好這份工作。他透露出門在倒垃圾時，看到7-11店員出來抽菸休息，開始懷念曾經抽菸的自己，「哪一根屬於自己時間的放空」。黃少谷突然吐露負面心境，也讓粉絲非常擔心，紛紛為他打氣，「相信你可以做到！」黃少谷過去是「強辯樂團」的主唱兼吉他手，不僅是五月天的師弟，還是團長怪獸的表弟。當年樂團解散後，黃少谷跨足戲劇圈，演出《大時代》、《愛的榮耀》等八點檔，也曾為《終極三國》演唱原聲帶。而黃少谷考量到一家四口每月開銷高達10萬元，於是3年前就考取職業小客車駕照，轉當計程車司機貼補家用，期間也靠業配維持收入。黃少谷曾笑說，太太林采薇過去曾有「天氣女孩」頭銜，婚前將自己經營很好，因此酬勞「是黃少谷的2倍」，令他自嘆不如。