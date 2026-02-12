物價飛漲時代，民眾對於民生用品的優惠格外精打細算。近期連鎖超市龍頭全聯福利中心推出多項商品優惠，其中一款「花東米」祭出超殺的全聯買一送一折扣，引發社團高度關注。有網友分享這款米煮完後全屋飄散芋頭香，甚至被家人誤認為在烤蛋糕，貼文一出釣出不少苦主哀號：「跑兩間全聯都空了，大家手腳也太快！」
全屋飄芋頭香 網讚：以為在烤蛋糕
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，指出這款全聯必買的「花東芋香米」即起至26日推出買一送一優惠，呼籲大家趁機囤貨。原PO大讚這款米的獨特香氣：「每次煮飯時的芋頭味飄滿整個廚房、客廳。」甚至連公公聞到香味，都認真以為媳婦在烤「芋頭蛋糕」。
除了香氣驚人，這款芋香米推薦的原因還包含口感軟Q有彈性。許多家長在留言區共鳴表示，這款米是家裡的「救星」，「我家小孩也是這款粉絲，配個蛋或肉鬆就多吃一碗，不用老娘在後面追著餵」、「做飯糰給小孩帶去學校吃也很彈牙」。不過優惠太過划算，也造成部分門市缺貨，內行網友建議若現場撲空，善用「全聯小時達」外送也是不錯的選擇。此外，也有網友推薦美廉社的花東芋香米，認為比全聯更便宜又好吃。
好吃白米怎麼挑？國宴主廚溫國智曝秘訣
面對架上琳瑯滿目的包裝，好吃白米到底該怎麼挑？國宴主廚溫國智近期拍攝短片教學，指出農糧署依據米粒飽滿度、雜質與被害粒等條件，將白米分為「一等米」、「二等米」及「三等米」。溫國智建議，想買到口感最完美的飯，只要認明包裝上的「一等米」標示即可。
溫國智進一步解釋，一等米與二等米的差別主要在於CNS國家標準的「外觀完整度」與「碎米率」。
• 一等米：米粒飽滿完整、光澤感佳、碎米量少（小於5%），煮出來口感較平均。
• 二等米：碎米稍多（小於10%），外觀瑕疵略高。
值得注意的是，本次網友熱議的這款全聯買一送一特價米，包裝標示即為「二等米」。雖然碎米率可能略高於一等米，但溫國智也補充，其實兩者在烹煮後的口感差異不會大到難以接受，考量到價格經濟實惠，二等米也是高CP值的不錯選擇。
資料來源：我愛全聯-好物老實説
