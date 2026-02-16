農曆新年到來，除了年夜飯桌上的澎湃料理，客廳茶几也堆滿各式過年零食點心。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，統整近一年「過年必吃零食」相關話題聲量，發現「餅乾」穩坐過年必吃榜首，鐵盒餅乾、娃娃酥、小泡芙擁有大批支持者；糖果中則以三色軟糖評價最兩極，有人嫌難吃，也有人視為童年回憶，而往年讓大家印象最深刻的金幣巧克力，則只排名第9，再度引起熱議。
過年10大零食清單！餅乾奪冠、金幣巧克力只排第9名
🥇餅乾：鐵盒餅乾、娃娃酥
🥈糖果：生仁、三色軟糖
🥉中式糕點：年糕、核棗糕
4.堅果／瓜子：開心果、腰果
5.肉乾、肉條
6.果乾：水果乾、芒果乾
7.海鮮零嘴：鱈魚絲、一口烏魚子
8.麻糬、草莓大福
9.金幣巧克力
10.海苔
吃甜甜過好年！過年餅乾、糖果最受歡迎款式曝光
從近一年的網路討論觀察，「餅乾」穩坐過年必吃零食榜首，種類多元、擁護者眾多。不少網友分享心中不可或缺的年節零嘴，有人點名包裝精美、內容豐富的鐵盒餅乾，直呼送禮超有面子。也有人力挺經典口味，「娃娃酥第一名」，認為濃郁花生香氣搭配鹹甜口感，越吃越涮嘴；更有死忠派表示「我只認義美小泡芙，牛奶口味永遠第一名」。不論是酥脆奶香餅乾、花生娃娃酥，或一口一顆的小泡芙，都是不少人記憶中的年味代表。
俗話說「吃甜甜過好年」，糖果同樣是年節零食的重要角色，其中「三色軟糖」更成為討論焦點。有網友分享「第一次知道三色軟糖原來又叫紅綠燈」，引發大量回應，但評價卻呈現明顯兩極。有一派直言「記憶中的味道像塑膠，我超怕」、「小時候糖果盒一定有，但我都不吃」，也有人反駁「這超好吃，是童年回憶」、「小時候最愛的零食之一」。除了三色軟糖，像是生仁、冬瓜糖、牛軋糖等傳統糖果，也依舊是許多家庭過年必備的經典選項。
除了西式零嘴，「中式糕點」同樣擁有高人氣，年糕、核棗糕更是年節常客。有網友發文詢問「每年最期待的就是炸年糕，有人也是嗎」，引發大量留言交流，不少人分享自家作法，「外面包餛飩皮下去炸」、「用水餃皮包也很好吃」、「米紙包起來煎更酥」，無論怎麼變化，年糕幾乎年年都不缺席。
過年零食「最恐怖地雷」是它！老闆也說不要買：超難吃
值得一提的是，過年零食總是評價兩極，日前一名網友在Dcard分享，他在蝦皮逛到一家販售古早味軟糖的店鋪，商品包含三色軟糖、紅圓軟糖、梅心軟糖等，老闆一開始介紹詞打「傳統口味、懷念的味道、阿嬤的最愛」，卻又接著直白寫下「但是我不懂，超難吃，不要買」，讓原PO笑翻直呼：「這個蝦皮賣家也太誠實，直接在商品標題寫超難吃不要買。」
原PO也坦言，自己小時候就覺得三色軟糖沒什麼味道、口感像塑膠怪怪的，每年過年都會剩下來，但第一次看到賣家如此直言不諱，仍覺得相當荒謬。貼文曝光後，引來大批網友附和，「這個真的超難吃，小時候最怕的軟糖」、「我真的也不懂這個糖，但我阿嬤也超愛」、「這個真的超難吃，跟金幣巧克力一樣是小時候阿嬤家的惡夢」、「這個糖吃起來根本就像是加了超多砂糖煮的肥膩三層肉」。
除了三色軟糖，網友們也順勢點名其他年節地雷零食，「這個真的不好吃欸，但是過年都會有，還有金幣巧克力也是」、「這個已經算可以吃了，至少是甜甜軟軟的，不像那個金魚跟迷你金幣巧克力，放進嘴好像在吃什麼過期500年的甜不辣乾」、「這個比健素糖好吃，心中最難吃的糖是健素糖」。
資料來源：《Social Lab社群實驗室》、Dcard
