一、善用發卡銀行App推播通知：

二、落實官方管道查證：

三、遇異常立即停卡：

丙午馬年春節即將展開，不少民眾也規畫出國歡度春節，不過，根據聯合信用卡中心所蒐集國內緊急案件通報資訊統計顯示，海外旅遊掉卡風險已成為當前信用卡犯罪的主要態樣之一，盜刷熱點地區為歐洲、東南亞及東北亞，因此，出遊應提高警覺，落實「卡不離身、即時防範」，聯卡中心更建議持卡人採取至少3點防範措施，包括善用發卡銀行App推播通知、落實官方管道查證、遇異常立即停卡。根據聯卡中心「緊急案件通報平台」2025年10月至12月資料顯示，2類情形最容易使民眾陷入風險，包括出國旅遊期間的「掉卡遭盜刷」，還有令人防不勝防的「簡訊詐騙」，騙取持卡人的驗證碼。此外，依照聯卡中心緊急案件通報平台統計，發卡銀行通報「掉卡遭盜刷」案件中，多數發生於國人在海外旅遊期間之遭盜刷案件；統計數據顯示，國人最常發生掉卡或遭側錄的地區以歐洲排名首位，占45%，其次則是國人熱愛的旅遊地區東南亞及東北亞，分別占25%、20%，美洲則占10%。由於詐騙集團往往利用旅遊景點人潮聚集、民眾於景點放鬆警戒心理，透過側錄卡片資訊或趁人潮的亂竊取實體卡片，繼而從事不法交易；聯卡中心呼籲，民眾使用信用卡於海外消費時，要隨時留意刷卡環境，務必確保卡片在視線範圍內完成感應或過卡；為降低海外旅遊的掉卡風險，聯卡中心建議持卡人採取至少3點防範措施。出國前要確認已開啟發卡銀行App的即時交易推播功能，以便在第一時間掌握每一筆交易動態。若收到宣稱是銀行發出的「交易異常確認」簡訊或Email，切勿直接點擊連結，應透過銀行客服電話或官方（正式）App進行核實。旅遊期間若發現卡片遺失或被竊，應立即聯繫發卡銀行辦理掛失或暫時限額並向當地警察局報案，若旅途行程還很長未結束，可要求發卡銀行寄送緊急替代卡。除了海外實體商店盜刷，聯卡中心也指出，近期國內「簡訊詐騙」依舊猖獗，詐騙集團利用釣魚簡訊或Email連結其偽冒網址，「eTag繳費通知」、「發票中獎」或「監理站罰單」等訊息，盜取個人及卡片相關資料。因此，若接獲此類簡訊或郵件，可多利用財政部電子發票整合服務平台及監理服務網等官方管道查證，切莫點擊不明連結而提供個人信用卡資訊。聯卡中心董事長桂先農提醒，俗語說「害人之心不可有，防人之心不可無」，持卡人要照顧好自己的卡片，並保護好自己的個資包括卡號、安全碼（CVV2/CVC）及使用期限；聯卡中心「緊急案件通報平台」電子化的建置，則提升同業間情資流通速度，強化聯防機制，有效協助信用卡業務機構即時掌握異常交易，在第一時間防止持卡人損失擴大，將詐欺風險降至最低。此外，聯卡中心未來還會依照信用卡業務機構回饋意見，優化「緊急案件通報平台」，持續強化防制詐欺能量，並蒐集緊急通報案件案例，分析信用卡犯罪型態及特徵，提供發卡機構參考，期能達到「識詐」、「防詐」的效果，為國人打造更安全的信用卡支付環境。