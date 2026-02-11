我是廣告 請繼續往下閱讀

2月11日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼

今彩539投注玩法、中獎方式、獎金額度一次看

▲2026台彩春節大樂透、今彩539加碼時程。（圖／台彩官網）

2026年2月11日（週三）今彩539第115000036期獎號查詢！今彩539開獎直播於每週一至週六晚間8點30分固定進行，頭獎獎金最高達800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法之一。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新今（11）日開出的今彩539、3星彩、4星彩最新獎號，供彩迷快速查詢今天的所有幸運數字，看看你是否能成為幸運百萬富翁！※派彩結果以台彩官網資料為主。今彩539是一種樂透型遊戲，民眾需從01至39的號碼中，任選5個號碼進行投注。開獎時，開獎單位會隨機開出5個號碼，這一組即為該期今彩539的中獎號碼。若本期所選的5個號碼中，有2個以上（含2個號碼）對中當期開出的5個號碼，即可視為中獎。今彩539對中2個號碼即為肆獎，獎金為50元；對中3個號碼則是參獎，獎金300元；貳獎需對中4個號碼，可獲得新台幣2萬元獎金；5個號碼全數對中即為頭獎，單注最高獎金800萬元。不過，每一期今彩539頭獎總獎金上限為2,400萬元，因此若同一期頭獎得主超過4人，將會出現每個人金額低於800萬元的情況。