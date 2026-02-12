除夕就在下週一（2月16日），不少家庭已經開始大掃除，除舊布新，有民眾表示，自己家浴室鋁門好像發霉，有嚴重髒污，讓他不知道該怎麼辦才好，急問有什麼推薦的清潔劑。貼文釣出許多內行人解答，這其實不是發霉，而是厚厚的水垢，可以使用檸檬酸加水清潔，鋁門很快就能恢復乾淨。
內行揭鋁門是水垢 大推「檸檬酸加水」
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」貼出一張浴室鋁門的照片，只見鋁門上面布滿白色斑點，就像發霉一樣，急問大家浴室鋁門發霉髒污，有沒有什麼推薦的清潔劑可以打掃乾淨。熱心網友們一看，發現鋁門上不是發霉，而是厚厚的水垢。
內行人指出，「水垢用『檸檬酸+水』噴一噴等幾分鐘很好刷，若較頑固需用紙巾濕敷後再刷」、「用餐巾紙敷檸檬酸試試」、「檸檬酸泡水融解後，除水垢非常有效」，也有人推薦其他清潔方法，「這算水垢，你用除水垢的菜瓜布慢慢刷看看」、「買妙管家水垢清潔劑」、「WD-40」。
檸檬酸用途多 可清潔除濕機水箱
也有其他網友提醒，「鋁門不要使用有含鹼的清潔劑」，鋁在強鹼環境下，會產生劇烈反應並釋放氫氣，鹼性物質也會破壞鋁表面的氧化保護膜，導致鋁製品腐蝕。另外，網友也指出，對付水垢最有效的方法是，每洗完澡後都擦乾，就不會有這個問題了。
檸檬酸除了可以用來清潔水垢，也能用來清理除濕機的水箱，豆豆媽咪在臉書粉專分享，除濕機水箱很容易會長一圈滑滑的、粉紅色的黏液，其實這是「黏質沙雷氏菌」與生物膜，如果放置不管，細菌和黴菌孢子就會再吹回房間，建議可用1:10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡20分鐘，溶解水垢、破壞細菌的細胞膜，再洗乾淨就可以了。
資料來源：我愛全聯-好物老實說、豆豆媽咪健康生活家
