我是廣告 請繼續往下閱讀

春節將至，「財神爺的代言人」、南投竹山紫南宮主委莊秋安在上報《人生消姚遊》節目訪問中，不僅分享紫南宮招財錢母擺放方式和信眾的回饋，也提到不少政治人物都會去拜，「當選的總統都有來拜過」。莊秋安表示，以前有人一個月前就來排隊，為了安全跟體力，今年規定前2天才能開始排，但前一天晚上就超過一萬人了，今年排隊人潮多達10萬人。莊秋安指出，今年的錢母外包裝神似精品愛馬仕，稱為「愛馬人士」，拿到手後，錢母上面寫著「馬上發財」、「馬到成功」，一金一銀，馬頭向外是去外面賺錢，馬頭向內是把錢帶進來，擺放方式隨喜。至於「紫南宮的發財金很靈」一事，莊秋安表示，最初是因為 100 多年前，大家生活困苦，有人生病沒錢看醫生、小孩子讀書沒學費，或是想做生意沒本錢，就來跟土地公借。莊秋安指出， 那時候最多可以借 6000 元，但那是救急用的。後來有一個在桃園賣肉乾的商人的故事很有名。他生意失敗，跟土地公借了 5000 元當本錢，結果生意變超好，他後來回紫南宮還了幾十萬。大家聽到這個故事，就都想來借發財金，現在因為供不應求，現在發財金最多可以借 600 元。節目主持人姚惠珍提到，很多政治人為也會去拜紫南宮，莊秋安分享，紫南宮不參與政治，但包括吳敦義、賴清德、蔡英文、馬英九都常常去拜，當選的總統都有去拜過。莊秋安強調，紫南宮在銀行的存款「只進不出」，不炒股票、不炒地皮、不買美金、不買基金，只能存公庫，這樣才不會出問題，每年的結餘，會拿來做善事，南投縣的國中小學雜費、營養午餐費，紫南宮很多都有補助。還有低收入戶、獨居老人，紫南宮都會照顧。