運動部成立後的首波全民福利「115年運動幣」即將登場！今年不僅將受眾擴大至16歲以上國民，更納入了「添裝備」類別，讓愛運動的民眾能更彈性地採買設備。運動幣將於台灣時間2月12日下午2點運動部 Facebook、運動部YouTube全程公開直播抽籤，由參與「全明星運動會」的黃沐妍(小豬)擔任主持人，並由運動員李讓選手自抽球機取得數組2碼、3碼數字，進行身分證字號末2碼、末3碼比對，以抽出約60萬名中籤名單。
📍 誰能參加抽籤？
📅 重要時程表
中籤民眾請備妥手機，依以下步驟領取QR Code：
🛍️ 500元使用範疇（注意：有上限限制！）
運動幣面額總計 500 元，可在不同類別中抵用，但要注意 「添裝備」 設有最高額度限制：
💳 如何消費抵用？
運動幣為電子錢包，不限抵用次數，餘額可分次使用：
- 資格條件： 年滿16歲以上國民（民國99年1月1日前出生）。
- 抽籤份數： 全台預計抽出60萬份，每份面額500元。
- 直播時間： 115年2月12日（週四）下午2點。
- 收看平台： 運動部 Facebook、運動部 YouTube 頻道。
- 大咖主持： 由「全明星運動會」女神黃沐妍（小豬）擔綱主持。
- 抽籤方式： 由運動員李讓選手透過抽球機，抽出數組 身分證字號末2碼或末3碼 進行比對。
- 抽籤日期： 115 / 02 / 12。
- 結果查詢： 115 / 02 / 13 上午10:00起開放（500.gov.tw）網站查詢。
- 領取使用： 115 / 03 / 01 起開放抵用，期限至 115 / 12 / 31。
- 進入網站： 前往動滋網（500.gov.tw），點選「我的運動幣」。
- 填寫資料： 輸入身分證字號等個人資料進行驗證。
- 簡訊驗證： 輸入手機收到的「4位簡訊驗證碼」。
- 取得領取： 成功取得運動幣電子錢包 QR Code。
- 【做運動】（上限 500 元）： 可用於運動課程、入場費、球場租借、運動指導教學及運動觀光遊程等參與性活動。
- 【看比賽】（上限 500 元）： 可用於購買門票、訂閱運動媒體、購買應援用品、紀念品、運動書籍及雜誌。
- 【添裝備】（上限 200 元）： 注意！ 本類別抵用金額最高為200元。可用於購買及維修運動器材、服裝、運動鞋、穿戴裝置及耗材（如球類、護具）。
- 實體店家： 結帳時出示 QR Code 或付款碼，並告知店員「簡訊驗證碼」即可抵用。
- 線上平台： 輸入「付款碼」、「身分證末四碼」及「簡訊驗證碼」進行折抵。
- 溫馨提醒： 運動幣限本人使用，禁止轉售或兌換現金。
- Q1：如何查詢剩餘額度？ A：隨時登入動滋網「我的運動幣」，每筆交易完成後即可查看抵用紀錄。
- Q2：消費時一定要提供簡訊驗證碼嗎？ A：是的。為防止個人資料遭盜用，消費時必須告知簡訊驗證碼才能完成抵用。
- Q3：不小心被盜用了怎麼辦？ A：請先確認有無親友代領。若確定遭盜領，請速洽客服專線 (02) 7752-3658 留存紀錄辦理後續。
- Q4：運動幣可以給親朋好友使用嗎？ A：不行。運動幣限本人使用，現場消費會核對驗證碼以確認身分。
- Q5：使用後如果不滿意可以退費嗎？ A：運動幣一經掃碼抵用即無法退還，退換貨需依各店家的規定辦理。