我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨在新北市議員初選風波不斷，黨主席黃國昌子弟兵周曉芸意外落馬，敗給鮮少露面的陳彥廷。民眾黨中央委員會今（11）日通過提名，黨員陳彥廷確定參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員。黃國昌下午受訪時表示，民眾黨是一個有制度的政黨，陳彥廷是同志，只要被提名，周曉芸自然會全力輔選。民眾黨今(11)日舉行中央委員會，會中核定選決會通過提名陳彥廷代表參與2026年新北市第四選區議員選舉。針對擬參選人周曉芸所提出之複查申請，民眾黨已完成調查報告，於2月10日召開會議邀請外部專家張其祿教授、世新大學民意調查中心鍾執行長及兩位擬參選人共同列席，讓其充分表示意見，經兩位擬參選人同志表示不必再進行民調，選決會決議給予兩位擬參選人充分思考之時間。民眾黨表示，2月11日民調執行機構世新大學民意調查中心正式書面回覆，該中心表示原民意調查結果之結論得以維持，選決會爰決議公告新北市第四選區初選由擬參選人陳彥廷勝出，提名陳彥廷代表本黨參與新北市第四選區議員選舉。民眾黨中央黨部今日下午舉行「2026一日北高啟動記者會」，針對將提名陳彥廷選三重、蘆洲市議員，黃國昌表示，複查過程都有進行詳細的調查報告，也有給兩位擬參選人充分表達意見，同時邀請外部專家、民調執行機構說明，早上世新大學也有書面回覆選決會，民眾黨選決會最終接受結論。黃國昌強調，民眾黨是一個有制度的政黨，「我們開大門走大路，事情該怎麼做，就按照程序嚴謹地做完。」媒體詢問，周曉芸在初選落敗，未來是否全力輔選陳彥廷。黃國昌聽聞後則表示，「他是（陳彥廷）我們黨的同志，只要被黨提名當然就會一起輔選，這個沒有問題。」