我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選，副縣長陳見賢對決藍委徐欣瑩相爭不下，徐欣瑩今（11日）下午前往新竹縣黨部，正式登記參加2026新竹縣長黨內初選。徐欣瑩表示，面對外界質疑是「量身打造」、「充滿算計」的七三制初選，她沒有退縮，而是肩負著鄉親期待持續奮戰；並強調「登記不是妥協，而是戰鬥的開始」，這不僅是一場選舉，更是「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，誠摯懇求黨員與全體縣民共同加入這場以改革為名的陽光行動。徐欣瑩引用日本前首相曾說過的一句話：「困難原本就在預料之中。然而，未來不是靠他人施捨而來的，是靠我們用自己的雙手去開拓的。」地方其實很驚訝，為何明知這場初選形同陷阱還要跳進去？但她表示，「如果退縮，新竹就真的陷入黑暗而失守了」。徐欣瑩直言，這場初選的七三制依然是不公平的，但她不能因為制度不公，就將新竹拱手讓給舊勢力。她引用民眾黨創黨主席柯文哲的話「面對不公不義，難道還要裝優雅嗎？」徐欣瑩選擇「明知山有虎、偏向虎山行」，要用壓倒性的民意，衝破這個被操弄的結構。徐欣瑩表示，新竹縣下一任的縣長，不僅是在路平、燈亮、水溝通，還要敢挑戰長期盤踞地方、阻礙改革的利益結構，還要思考如何在地緣政治動盪中讓城市維持能源自主，更要想辦法讓台灣半導體產業在國際供應鏈保持優勢、創造城市在國際上的能見度。徐欣瑩因此提出「雙 AI計畫」政策願景，要為新竹「按下成長的按鈕」，釋放這座城市無限的潛能。其一是「科技的AI」，推動桃竹竹苗大矽谷計畫，讓新竹在世界的舞台上，綻放引以為傲的科技光芒。第二是「有愛的AI」，將新竹打造成長健之鄉，讓每一位鄉親遇到困難時都能得到妥善的照顧、可以安心成家，並擁有理想工作的「有愛（AI）城市」。