▲黃衣淳畢業於警專30期，外型相當亮眼且具備音樂才華。（圖／翻攝自臉書）

▲余珮毓長相神似歌手徐懷鈺，2024年曾拍攝防詐騙宣導短片。（圖／翻攝畫面）

▲盧姿羽擁有白皙皮膚與精緻五官，資歷尚淺未來可期。（圖／翻攝自新莊警好讚臉書）

▲擔任刑警的林宜敬外型亮麗，和女星韓瑜有十分神似。（圖／翻攝自陣頭舞姬臉書）

▲蔡玉貝經常在社群網站上分享生活，但曾引起不少爭議。（圖／翻攝自IG）

在嚴肅剛毅的警界中，總有幾道「嬌點」特別引人注目。不少外型亮眼、氣質出眾的女警，因執勤時的認真身影或宣導防詐的親切模樣，意外被網友捕獲而爆紅，成為熱議的「警界女神」，以下《NOWNEWS今日新聞》盤點警界5大女神：黃衣淳擁有174公分的高挑身材以及空靈氣質，是警界公認的「資深女神」。而她不僅外型亮眼，畢業於警專30期，具備中央警察大學交通系碩士學歷的她，更具備音樂才華，包括古箏、鋼琴等樣樣難不倒。而黃衣淳從基層警員一路努力進修，並於 2023 年榮升為彰化縣警局溪湖分局媽厝派出所所長，2025年調任溪湖分局擔任巡官。余珮毓因長相神似歌手徐懷鈺而爆紅，擁有一雙靈動大眼與甜美笑容。她在2024年曾配合分局拍攝一系列防詐騙宣導短片，因生動自然的演技與親切形象，在網路上引發熱烈迴響，影片觸及率極高。而社群網站上擁有高達近2萬人追蹤的她，私底下也熱愛運動，形象陽光健康，是台中警界的防詐宣傳招牌。近期竄紅的警界新星盧姿羽，年僅 20 歲左右的她，因參與分局的防詐宣導影片拍攝，被眼尖網友發現外型神似女星郭雪芙。她擁有白皙皮膚與精緻五官，雖然資歷尚淺，但初登場就以清純可愛的模樣收穫大批粉絲，被網友封為「想被她上銬」的新一代女神。不同於一般行政警察，林宜敬是充滿帥氣感的刑警。她曾在為了跟監毒販時，喬裝成路人埋伏，展現出膽大心細的一面。因為外型亮麗神似女星韓瑜，加上刑警工作的反差萌，讓她在社群媒體上擁有極高人氣。她曾在受訪時表示不希望大家只關注外表，更希望能以專業能力獲得認可。蔡玉貝是高雄警界的知名網紅人物，任職於高科技犯罪偵查隊（科偵隊）。她經營的社群帳號分享許多警察生活點滴與防詐知識，風格活潑、大膽且直率，擁有極高的網路聲量。雖然曾因在社群上的發文風格引起部分爭議，但她依舊是南台灣知名度最高的「網紅女警」之一。