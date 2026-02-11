我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市政府今（11）日與輝達就北士科T1718基地完成簽約，台北市副市長李四川隨後宣布，將在2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。對此，民進黨新北市長候選人蘇巧慧回應，「無論對手是誰，我們都已做好準備，會不斷用更創新、更貼心的政策，讓更多市民支持蘇巧慧」。李四川透過臉書表示，下午他已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長，他是新北市民，過去這段時間很感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持，「我當然有感，也應該當仁不讓」；他說，3月開始，他會回到他熟悉的新北市，若是能夠獲得國民黨的提名，他會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式，「做了決定以後，我是一個全力以赴的人」。對此，蘇巧慧表示，大家的面試官都一樣是400萬新北市民，因此她從參選以來就按照規劃好的節奏，陸戰與空戰並重，除了帶領新北隊深入大街小巷，握到每一雙手，也以派報文宣和網路影片方式提出「六大福利政見」，為市民減輕家庭負擔；她強調，「無論對手是誰，我們都已做好準備，會不斷用更創新、更貼心的政策，讓更多市民支持蘇巧慧」。