▲多家指標建商為消弭觀望氣氛，於春節期間祭出利多，鼓勵民眾出門賞屋。（圖／信義房屋）

邁入 2026 丙午馬年，台灣股市站穩三萬點大關為經濟注入強心針，但房地產市場受政策調控影響，開春氛圍顯得格外冷靜。不同於過往幾年的奔騰氣勢，今年房市步調轉趨穩健，多家指標建商為消弭觀望氣氛，於春節期間強勢祭出利多，贈送禮券與家電等實用好禮，力求在盤整期突圍。在農曆春節期間，北部案場多數於小年夜(2月15日)休假，並提早於農曆正月初四(2月21日)正式復工開門迎客。今年2月份適逢春節與228連假串聯，長假氛圍帶動出國人潮，促使建商調整策略，相較於過往寫春聯、園遊會、市集等活動，今年活動戰線拉長，以務實且具含金量的贈禮活動，提升案場集客力。位於桃園小檜溪重劃區的「好風采Ⅱ」推出開運紅包抽獎活動，2026年2月28日前，民眾只要前往案場賞屋，即可抽取好運紅包，獎項包含福容大飯店1,000元消費抵用券、星巴克禮券、7-11及全聯商品卡等，客戶回娘家加碼領取500元禮券紅包。而位於台北士林地區的指標案「漢皇韶光」祭出多重訂簽禮，凡於活動期間內完成訂簽，即贈送最新款iPhone17Pro，更安排加碼幸運扭蛋活動，獎項內容涵蓋SOGO禮券2萬元、Dyson吹風機、Marshall藍牙喇叭、Nintendo Switch2以及三星32型閨蜜機。簽約成功者還可額外享有四大家電尊榮加碼，讓購屋族一次到位輕鬆入主。信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，2026年房市雖缺乏爆發性成長動能，但具備區域基本面的物件依然保值，當前市場位於冷靜盤整期，反而是首購族與長期置產族理性議價的最佳時機。面對馬年房市，消費者趁著假期走進案場，秉持「看多、比多、問多」的三多原則，在市場情緒冷卻時，愈能沉住氣挑選物件，善用建商提供的各項優惠，農曆年後成家立業將能「馬到成功」。