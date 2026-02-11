我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐欣瑩今（11）日登記國民黨新竹縣長黨內初選，並稱要對抗黑金。初選對手陳見賢的競選辦公室發言人田芮熙反嗆，初選本應是展現抱負、爭取認同的民主歷程，而非對同黨同志進行人格攻擊，徐欣瑩一邊爭取國民黨提名，一邊攻擊、撕裂國民黨，到底是她口中的「聖戰」，還是為了權位不計一切發動的「恐怖攻擊」？田芮熙指出，徐欣瑩既已正式登記參加國民黨新竹縣長初選，理應尊重黨內民主制度的正當性。不宜一方面參與制度，另一方面卻對提名機制屢加批評，甚至以「陷阱」、「不公」等偏激字眼製造內部對立。初選規則一向公開透明，所有參選人皆應遵循既有程序與規範，將焦點回歸縣政發展與政策願景的理性討論。田芮熙強調，近期部分言論與政治操作，已對國民黨基層的團結與向心力造成傷害。呼籲徐欣瑩及其支持者，應立即停止對國民黨及同黨同志陳見賢的政治攻擊。田芮熙也提醒，依據《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》第23條規定，申請提名登記之黨員，不得有損害本黨聲譽、破壞團結或惡意攻訐同志之行為。制度與規範皆清楚明確，所有參選人均應自律自重，切勿因一時選情考量而逾越黨紀分際。田芮熙表示「凡走過必留痕跡」。競選團隊已掌握街頭散發黑函式文宣，以及其他試圖干擾輿論、帶動負面風向的不當行為。呼籲相關人士適可而止，切莫變本加厲，進一步撕裂黨內團結。「躲在暗處放話、帶動風向，如今變本加厲，這些都並非新竹縣民所期待的清流競爭。」田芮熙表示，唯有回歸理性對話，以具體政見爭取支持，才是從政者應有的格局與擔當。