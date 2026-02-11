我是廣告 請繼續往下閱讀

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉犯香港國安法，9日遭香港高等法院判處20年有期徒刑，引發各界關注。黎智英傳作者祁福德（Mark Clifford）直言，中國如何對待香港，明日就會如何對待台灣。美國《時代雜誌》（Time）報導，黎智英兒子直言，黎智英已經78歲且健康狀況惡化，20年有期徒刑相當於被宣判死刑。全球批評人士也形容這是香港自由的「喪鐘」，也諭示台灣可能面臨的命運。黎智英傳作者、非政府組織「香港自由委員會基金會」（CFHK）主席祁福德（Mark Clifford）表示，「我相信中國對待香港的方式，就是它接下來想對待台灣、甚至其他國家的方式。」倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所所長曾銳生表示，黎智英的判決將讓台灣政府與民眾更加確信，目前治理香港的「一國兩制」原則是「他們無法接受的未來」。報導指出，中共「一國兩制」原先是為台灣設計，旨在讓台灣接受中國和平統一，同時尊重當地現實情況及現有制度，1990年代後期先應用在香港、澳門，允許特別行政區運作自己的經濟體系及政府。但民主派人士認為，隨著政治異見人士被監禁或流亡、組織解散以及自由媒體被拆解，地方治理已日益與中國內地趨同。祁福德指出，「你拿一個原本為台灣設計的模型在香港試驗，我們已經看到了結果」，中國在一國兩制框架下向香港及國際社會承諾的自由與自治權幾乎已消失殆盡，當然，台灣會覺得自己就是下一個。」