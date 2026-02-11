我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國防特別預算卡關，總統賴清德今（11）日親上火線向在野黨喊話。對此，總統府副秘書長何志偉表示，他看見的不只是數字與裝備，而是一份對國家安全的責任與承擔，這筆8年1.25兆元的國防特別預算，不是為了挑釁，而是為了守護台灣、確保台海和平與區域穩定。何志偉透過臉書表示，面對中國對台軍事壓力持續升高，台海和平穩定已是國際社會的高度共識與共同利益。他指出，日本今年國防預算約達新台幣1.8兆元、南韓約1.4兆元，菲律賓也大幅增加軍費，「當印太各國紛紛強化自我防衛能力之際，台灣更沒有自我鬆懈的空間」。何志偉轉述賴清德談話，「國家的防衛不能等，安全不能等，對子弟兵的支持更不能等」；他說，全球軍備供應產能早已排滿，越晚決策、交付時間越延後，風險也隨之升高，這是現實問題，而非政治口號。何志偉回顧，21年前美方同意出售8艘潛艦等重要裝備以強化台灣防衛力量，然而相關軍購特別預算案曾在立法院程序委員會遭阻擋69次，最終未能通過，「歷史已給出教訓，延宕國防就是延誤安全」。針對國民黨主席鄭麗文對國防特別預算提出質疑，何志偉認為，民主社會可以監督、可以討論，但不能為反對而反對，更不能在國家安全議題上反覆重演拖延戰術。他質疑，在區域情勢升溫、對岸軍機軍艦擾台成為常態的情況下，延宕軍購、削弱防衛，究竟符合誰的利益？何志偉強調，國防不是藍綠問題，是生存問題，政府願意攤開預算內容，接受國會監督，也願意向社會清楚說明每一分經費的用途與整體戰略思維，但不能接受無止盡的政治算計，使國家安全淪為政黨攻防的籌碼。何志偉說，守護台澎金馬、確保國人生命財產安全，是政府的責任，也是全體政治人物應有的底線，「歷史不會等待猶豫的人，台灣更不能再重蹈覆轍」。