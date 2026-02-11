我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦馬年迎春揮毫贈春聯活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦馬年迎春揮毫贈春聯活動，吸引洽公民眾把握洽辦業務空檔熱情參與。(圖／台電鳳山區營業處提供)

▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦馬年迎春揮毫贈春聯活動，邀請退休員工及在職員工在場揮毫，為台電同仁與洽公民眾書寫春聯，送上新春的祝福。(圖／台電鳳山區營業處提供)

台灣電力公司鳳山區營業處於今(11)日上午，在鳳山區營業處服務中心營業廳，舉辦馬年迎春揮毫贈春聯活動，吸引洽公民眾把握洽辦業務空檔熱情參與，讓場面洋溢著濃厚年節氣氛。台灣電力公司鳳山區營業處馬年迎春揮毫贈春聯活動，是由鳳山區營業處處長黃明舜主持，邀請退休員工李新發、楊聰霖，以及在職員工簡志明、沈雲明等人在現場揮毫，為台電同仁與洽公民眾書寫春聯，送上新春的祝福。台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，此次馬年迎春揮毫贈春聯活動，以「馬到成功」、「駿馬奔騰迎新歲，吉星高照報平安」等吉祥賀詞，透過書法家的筆墨，為民眾送上滿滿的新年祝福，象徵新的一年平安順遂、萬事如意。黃明舜並將在馬年迎春揮毫贈春聯活動所揮毫的春聯，親自送到納瑪夏區獨居長者家中，為他們貼上滿載祝福的春聯，陪伴長輩溫馨過年，傳遞台電最暖心的關懷。黃明舜指出，台灣電力公司鳳山區營業處為確保春節期間供電穩定，於農曆年前即針對人潮密集場所，如車站、夜市、醫院、自來水加壓站及給水廠等，以及各用戶供電主開關設備，進行全面檢修與紅外線預防性檢測，及早發現問題並汰換設備，確保用電安全無虞。黃明舜並提醒民眾，年節圍爐期間使用電磁爐、電鍋、電暖氣、烤箱、氣炸鍋等電器時，應避免共用同一插座或延長線，以免超載發生危險，而使用電暖器須保持通風並遠離易燃物品，外出拜年或離開廚房前，務必再次確認電器電源已關閉，若遇臨時停電情形，請撥打台電客服專線1911通報，台電於春節期間全天候待命，持續提供即時服務，守護民眾安心過好年。