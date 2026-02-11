我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中油公司大林煉油廠到高雄市仁武區仁武特殊教育學校，進行喜迎馬年到來春節送暖愛心致贈活動。(圖／記者黃守作攝)

▲中油公司大林煉油廠到高雄市仁武區仁武特殊教育學校，進行喜迎馬年到來春節送暖愛心致贈活動，該校校長戴官宇(左)致贈感謝狀給中油公司大林煉油廠，由副廠長陳福榮(右)代表接受。(圖／中油大林煉油廠提供)

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(11)日，到高雄市仁武區仁武特殊教育學校，進行喜迎馬年到來春節送暖愛心致贈活動，為該校師生送上新春祝福與喜悅，傳遞社會溫暖與關懷。台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐表示，農曆新年將至，大林煉油廠為傳遞社會溫暖與關懷，準備年節點心，由大林煉油廠副廠長陳福榮，率行政組經理陳永達、公關課課長李安政、組員林光森、許容梃、廖心瑜等人，攜帶豐富多樣化的點心，到高雄市仁武區仁武特殊教育學校，提前為師生送上新春祝福與喜悅，也為校園增添了溫馨熱鬧的氣氛。高雄市仁武特殊教育學校校長戴官宇說，感謝中油公司大林煉油廠一直以來的關懷與付出，在年節前夕因有了這樣富有意義的活動，讓全校師生洋溢著歡樂的節慶氣氛，更增添了一份溫暖與人情味，校方並致贈感謝狀給中油公司大林煉油廠，由副廠長陳福榮代表接受。許信豐指出，大林煉油廠此次春節送暖愛心致贈活動，在溫馨的氣氛中圓滿落幕，不僅為年節前夕增添暖意，也讓愛與關懷在人與人之間持續流動，大林煉油廠將持續投入各項公益活動，回饋社會，讓這份溫暖延續到更多需要的角落。