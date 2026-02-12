我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克：今買一送一有草莓星冰樂！大杯57.5元起 連喝2天咖啡優惠

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，星巴克最便宜買法推薦：平均每一大杯「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元，春季新品開賣第二天「粉紅草莓星冰樂」95元、「草莓風味抹茶那堤」87.5元，把握機會喝半價優惠。

85度C：情人節套餐「切片蛋糕＋珍奶」99元！加碼抽獎飯店住宿券