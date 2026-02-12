過年前迎接情人節，根據星巴克官網，今（12）日爽喝「星巴克買一送一」連喝2天情人節快樂好友分享日，大杯57.5元起美式咖啡優惠，新品粉紅草莓星冰樂、草莓風味抹茶那堤都半價，裝在限定櫻花杯中好浪漫。85度C表示，「浪漫久久套餐」99元開吃切片蛋糕＋珍奶，加碼抽獎飯店住宿券。本文整理最新情人節咖啡優惠一次掌握。
星巴克：今買一送一有草莓星冰樂！大杯57.5元起 連喝2天咖啡優惠
星巴克表示，情人節快樂好友分享日，今2月12日（四）至2月13日（五）連續2天，活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。現在點購大杯或特大杯飲品，還可獲得星巴克春季限定櫻花外帶杯款。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，星巴克最便宜買法推薦：平均每一大杯「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元，春季新品開賣第二天「粉紅草莓星冰樂」95元、「草莓風味抹茶那堤」87.5元，把握機會喝半價優惠。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
85度C：情人節套餐「切片蛋糕＋珍奶」99元！加碼抽獎飯店住宿券
85度C表示，今2月12日到2月14日連續3天，全台門市開吃情人節「浪漫久久套餐」99元優惠！指定切片蛋糕：特濃拿破崙、草莓波士頓、波士頓提拉米蘇、提拉米蘇、魔鬼蛋糕、草莓提拉米蘇、紅絲絨莓果可可（原價58～63元，任選1款）＋50元指定飲料：就是海岩紅茶、就是海岩綠茶、就是海岩青茶、就是海岩烏龍、特皮Q奶茶、黑糖珍珠厚奶茶；大杯飲品有：慢熟奶茶、初露奶綠、厚培奶烏、蕎麥奶茶（任選1款）。
官方推薦，85 Cafe APP註冊會員購買浪漫久久套餐，結帳時報會員電話，自動加碼抽獎「塔木德酒店集團品牌雙人房住宿券」一張（共8名），消費次數越多中獎機會越大。
資料來源：星巴克、85度C
