全球麻疹疫情升溫，日本近期屢傳麻疹確診個案，又有兩起案例回報，分別是北海道與奈良縣，1名男子在一月底從羽田機場搭飛機到新千歲機場，且在札幌市多點用餐；奈良縣女子則是在一月底出現症狀，曾前往永旺超市等地。根據讀賣新聞報導，北海道與札幌市於10日宣布，東京都保健所通報的一名30多歲男性麻疹患者，1月24日發病，26日上午自羽田機場搭機前往新千歲機場，並在札幌市的飯店住宿至28日，曾前往市內多間餐飲店家用餐。28日下午再從新千歲機場返回羽田機場。在新千歲機場及停留於札幌市內，有可能與不少人接觸。麻疹具有極強的傳染力，除了透過咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播外，也可經由空氣傳播。札幌市於1月29日也曾有一名麻疹患者確診個案。北海道與札幌市呼籲，如出現發燒、出疹等疑似麻疹症狀，應儘速就醫。此外，奈良縣於10日宣布，縣內一名30多歲女性感染麻疹。該名女性沒有海外旅遊史，也沒有接種疫苗的紀錄，感染途徑不明。這是奈良縣自去年3月以來再次確認麻疹病例，也是今年首例。這名女子自今年1月29日起出現發燒與關節疼痛等症狀，2月4日入住縣內醫療機構。9日醫療單位向縣政府通報後，確認感染。目前病情正逐漸好轉當中。確診女子於1月28日至31日期間，曾前往永旺夢樂城橿原（橿原市）及岡寺等地，自行開車移動。