▲蔡瑞雪新造型曝光，看呆許多粉絲。（圖／IG@snowbabyq）

有「北一女女神」封號的女星蔡瑞雪，昨（10）日在IG連續分享10張全新造型美照，只見她打破過去清純形象，頭髮染上了髒橘色，並且穿著超深V上衣，造型大幅突破，好身材一覽無遺，引發網友熱烈討論，直呼「突然認不出來！」蔡瑞雪公開的照片中，她告別招牌黑長髮，挑戰亮眼的髮色：髒橘色，氣質瞬間變得成熟、火辣；服裝上，她穿著棕色深V大露背細肩帶背心，搭配俐落牛仔褲，展現纖細腰線與美背曲線，再加上農曆新年即將到來，她用新髮色諧音祝福粉絲「大橘大利」，既展示新造型，又帶來親民互動感。新造型曝光後，短時間內便吸引超過2.6萬人按讚，粉絲紛紛讚蔡瑞雪變超美，留言表示「只有妳能駕馭」、「有女團偶像的感覺」、「根本是大勢偶像」、「過年新氣象，新髮色的瑞雪寶寶」、「這髮色很適合妳」、「美的不可思議。」不過也有部分網友看到蔡瑞雪換造型，直言「差點沒認出是誰」、「越來越不像以前的她」、「染了頭髮差點認不出來是誰」、「為什麼越來越不像了」，認為與過往清純風格差異極大，甚至有人懷念以前校園女神的形象，表示這幾年的蔡瑞雪變化太大，已經不是過去的樣子了。