我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫2024年9月執勤時，遭女子陳嘉瑩拒檢衝撞並拖行200多公尺，最終傷重殉職。新北地方法院今（11日）由國民法官參與審理後宣判，依殺人罪判處陳女死刑，並褫奪公權終身。回顧案情，陳女當時涉嫌施用安非他命、愷他命及依托咪酯電子煙後，駕駛權利車違規停放於新北地檢署偵查大樓外紅線區。劉宗鑫帶隊巡邏發現車牌已遭註銷，上前依法盤查，並懷疑其持有毒品。不料陳女拒絕配合，突然猛踩油門企圖逃逸，劉宗鑫為制止車輛離去，伸手欲控制方向盤，卻遭拖行逾200公尺，期間擦撞施工護欄，最終因劇烈撞擊不治。案件審理期間，辯護人曾主張被告具教化可能性，並對當時搜索程序提出爭點，引發社會關注。死者父親劉祉源多次在庭上及庭後發聲，質疑若僅以「可教化」作為量刑考量，將對社會安全造成隱憂，更痛批「覺得可教化你們帶回家教化」，表達對兒子殉職的不捨與憤怒。今日宣判結果出爐，法院認定陳女行為情節重大，造成執勤警察殉職，依殺人罪判處死刑並褫奪公權終身。對於判決結果，家屬表示盼望正義得以伸張，也希望這起悲劇能讓第一線員警執勤安全受到更多重視。