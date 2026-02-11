我是廣告 請繼續往下閱讀

因應台美對等關稅談判，美國製車將有機會免除17.5%進口關稅來台。勞動部今（11）日與六大汽車工會座談會，面對可能影響到台灣30萬的汽車及相關產業勞工，勞動部長洪申翰解釋，並不能說所有人都會受影響，否則會造成誤解，也提到過年後會與經濟部籌組「勞資政」對話機制。洪申翰受訪表示，經濟部昨（10）日與汽車產業進行座談，今日則由勞動部與汽車業工會座談，顯示政府面對美國車關稅採取跨部會應對態度，會中工會皆表達，貿易談判政策之下，關於勞工工作權益方面，希望能有更多的支援與保障。尤其，當經濟部提出30 億元對產業支援經費，工會代表希望這些用在轉型升級、外銷的援助可以真正對於勞工就業是有加分，而並不希望因為轉型導致員工失業。其次，洪申翰說，全國產業總工會理事長戴國榮呼籲應建立「勞資政」對話機制，他也承諾勞動部與經濟部將在過年後舉辦相關平台，討論產業接下來遇到挑戰時要如何調適，勞方、資方與政府要如何互相合作、支援，「尤其是勞方更希望在政策過程中，企業端不要把勞工權益給遺落。」今日出席會議的經濟部次長江文若表示，汽車產業是「火車頭工業」，因此經濟部規劃30 億元的研發轉型補助計畫，也強調這是台美間貿易談判，並不會涉及到其他國家，未來其他國家的車子，並不能適用美國所享有的相關優惠。至於洗產地問題，經濟部與財政部將會聯手確認原產地國，杜絕違法行為。對於勞動部本身是否提出汽車勞工對應，洪申翰說現在還在最後階段，政府也有做各種因應準備，有別於經濟部產業協助，勞動部會針對員工的職能、技能轉型升級的部分，動用特別預算全力支援。他補充，勞動部與產業工會均希望勞工可以持續留在既有的汽車產業，但這個前提就是產業持續發展，為了永續與長期競爭力，企業或員工的升級轉型是關鍵。對於產業影響人數，江文若說明，汽車及相關零組件業國內約8.1萬人，而若包括整體產業上下游則約30萬人。但洪申翰表示，無論是8 萬人或 30 萬人，不能說全部都影響，因此並不能直接推論30萬人受影響。對於汽車產業減班休息（無薪假）家數？他補充，據 2 月的數據，汽車業及零組件業目前減班休息的是 13 家，總共 148 人。這已經從去年 11 月的 700 多人下降到目前的 148 人；而國內六大車廠部分並沒有通報減班休息的狀況，目前的數據比較集中在汽車零組件業。另外，全產總也擔心，除了美國車來台影響就業人口，後續升級轉型可能也會造成另一波失業。洪申翰認為，升級轉型對就業會有些影響，但這必須要看後續車廠提出的轉型升級計畫是什麼，但他希望轉型計畫對就業是「加分」的，也希望30 億支援預算應與勞工就業權益連結。