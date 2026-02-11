我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市政府今（11）日與輝達就北士科T1718基地完成簽約，台北市副市長李四川隨後宣布，將在2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。對此，台北市長蔣萬安留言幽默表示，「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌。」李四川透過臉書表示，下午他已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長，他是新北市民，過去這段時間很感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持，「我當然有感，也應該當仁不讓」；他說，3月開始，他會回到他熟悉的新北市，若是能夠獲得國民黨的提名，他會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式，「做了決定以後，我是一個全力以赴的人」。針對李四川是否請辭一事，蔣萬安過去都以「萬安緊抱」或是唱首「甲你攬牢牢」表達不捨，今日則是在李四川文章下方留言表示，「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌」；網友們也紛紛留言點歌，「《祝你幸福》」、「《說走就走》」、「《萍聚》」、「《最後的疼愛是手放開》」、「《愛我別走》」。