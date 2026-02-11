我是廣告 請繼續往下閱讀

順天醫藥日前在國際中風（ISC）年會閉幕中，發表腦中風新藥LT3001二期臨床數據，為台灣首例，吸引國際醫療與臨床媒體關注。順藥總經理葉聖文認為，登上ISC有三項實質助益，包括加速三期收案動能、強化全球臨床醫師對新藥認知與共識形成、推進與大藥廠合作進程，有利在授權與合作上展開更深入。國際中風年會是全球中風領域中，最具影響力的學術與臨床交流平台，會中匯聚國際臨床意見領袖、醫療機構與產業專家，也是重大突破性數據的關鍵發表舞台。順藥表示，特別是閉幕專題，向來為年會最受關注的場域，上千篇世界頂級論文僅有6篇能入選發表，順藥能登上此舞台，可說是難能可貴。順藥此次登上國際中風大會（ISC）發表二期臨床數據，吸引現場千名專家聆聽，也有多家國際醫藥與臨床媒體關注，包括《BioPharma Dive》、《Clinical Trials Arena》與《NeuroNews》等，就研究設計與臨床意義進行報導，顯示台灣首次登上ISC大會即引發國際肯定與高度關注。綜觀外媒報導，主要關注LT3001的雙效機制與安全性表現。LT3001結合安全再灌流與神經保護兩項作用，鎖定現行標準療法難以涵蓋的急性缺血性中風患者，尤其是無法接受血栓溶解劑或手術取栓的族群，定位上偏向填補治療空窗，而非與既有療法正面競爭。安全性方面，外媒多引用試驗主持人Thomas Devlin的評論指出，LT3001即使在三天內多次給藥情境下，並未觀察到症狀性顱內出血（sICH）風險增加。多篇報導認為，對中風藥物開發而言，「出血風險控管」是監管審查與後續試驗設計的關鍵門檻，而此項安全性訊號具參考價值。