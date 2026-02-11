我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多賢腳踝骨折缺席演唱會。（圖／＠dahhyunnee IG）

韓國人氣女團TWICE成員多賢在巡迴演唱會的行程中多次感到腳踝不適，回到韓國就醫後，被醫生告知腳踝骨折，若是繼續在舞台上唱跳不休息的話，將會影響復原的狀況，因此今（11）日經紀公司JYP宣布她停工至3月7日，是否能夠出席3月20日起在大巨蛋舉辦的演唱會也成為許多粉絲討論的重點。JYP娛樂今日發公告，透露多賢在TWICE北美巡演初期便感到腳踝不適，並在美國期間持續接受治療；返回韓國後，經過進一步檢查，醫生確診她為腳踝骨折，不過多賢為了不讓粉絲失望，仍在受傷狀態下完成舞台，甚至一度坐著表演，超敬業精神讓粉絲超心疼。JYP娛樂表示，演唱會時藝人需要大量行走、跳躍及舞蹈動作，過度負荷可能影響康復情況，因為多賢需要充分休息與治療，決定讓她將缺席2月13日至3月7日的北美巡演場次，對此，JYP也向粉絲致歉，並強調藝人健康為首要考量。然而TWICE將於3月20至22日連續三天台北大巨蛋舉辦演唱會，因此多賢是否能回歸參與完整陣容，目前尚無確定答案；JYP強調，除了北美巡演，多賢未來是否能繼續參加演唱會，將以康復進度為主，因此公司希望粉絲能夠尊重藝人休養需求，並對此次無法順利看到多賢的粉絲擔憂表示歉意。