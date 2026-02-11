美國總統川普上任後祭出對等關稅政策，並與多國達成經貿協議，《經濟學人》分析，英國、阿根廷達成最佳協議，台灣、歐盟有談判籌碼，但也點名台灣可能兌現對美國的巨額投資承諾。
《經濟學人》報導，川普上任一年內，沒有達成90天內達成90個協議的目標，但目前已與5國達成貿易協議，並與歐盟、印度等十多個貿易夥伴達成貿易框架。
整體來看，英國、阿根廷是付出代價最小的國家，獲得最大機會進入美國市場。商品關稅被調降至10％，英國每年可向美國出口10萬輛只要10％關稅的汽車，且汽車零組件、鋼鐵獲得關稅減免。兩國的代價僅是向美國企業開放市場，但不須承擔鉅額投資等其他義務。
而付出代價最高的，則是柬埔寨與馬來西亞，由於缺乏有相當規模、影響力的替代市場，對美國市場依賴度高，缺乏談判籌碼，兩國去年10月倉促與美達成協議，美國調降商品關稅至19%，豁免許多出口美國的商品關稅。但柬國與大馬也做出讓步，取消美國商品關稅，鬆綁衛生標準，進一步同意對中國等非市場第三國實施出口管制，並同意在與他國簽署數位貿易協議前先與川普磋商。
報導也提到，台灣、歐盟、日本、韓國因為掌控先進半導體供應鏈，握有與美國談判的籌碼，獲得川普調降關稅至15%，並在輸美汽車、藥品、半導體方面獲得關稅減免。代價則是取消許多產業及農產品關稅，降低美國車的非關稅壁壘，以及對美國的鉅額投資承諾。
不過報導直言，歐盟承諾採購價值7500億美元的美國能源、台灣承諾投資美國2500億美元，涵蓋高科技製造、供應鏈布局與基礎建設，但這些承諾「不太可能兌現」，最終執行規模可能低於政治宣示水準。
《經濟學人》評論，若將貿易視為零和遊戲，逆差代表失敗、順差代表成功，川普肯定是關稅戰的大贏家，為美國爭取到更多市場、消除他國貿易壁壘，獲得對美巨額投資。但這種「出口好、進口差」的重商主義思維，長遠來看沒有益處，美國的高關稅會增加消費者成本、降低競爭力，貿易夥伴被迫開放市場，如印尼放寬鎳出口限制、印度開放農業貿易、歐盟降低關稅與非關稅障礙等變化，將超出貿易協議本身，最終受益者未必是短期談判得利的一方，反而可能是因讓步而推動市場改革的國家。
