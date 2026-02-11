我是廣告 請繼續往下閱讀

▲航班時刻表；實際航班時間，請依照官網公告為準。（圖／長榮航空提供）

▲美國白宮位於華盛頓特區，是美國總統的官邸與主要辦公場所。（圖／美國國家旅遊局授權使用）

長榮航空繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司後，今年6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂購。長榮航空孫嘉明總經理指出，今年完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡。長榮航空桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每週4班的飛航服務；航線將採用三艙等配置的波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙。開航後北美航線將擴增至10個客運航點，每週往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司。華盛頓特區為美國第七大都會區，也是全美第三大人口聚集中心，擁華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund 表示：「旅客可透過長榮航空在桃園國際機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市。預估此航線每年可為美國國家首都區帶來逾6,100萬美元的經濟效益，並進一步強化華盛頓杜勒斯機場作為華盛頓特區國際門戶的重要地位。」長榮航空華盛頓航線開闢後，北美旅客可便捷轉機前往亞洲各大主要城市，同時也可透過長榮航空洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、達拉斯、芝加哥、溫哥華、多倫多共10條北美直飛航線，結合星空聯盟成員加拿大航空、聯合航空、哥倫比亞航空及巴拿馬航空合作聯營航班，並和阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西南航空與西捷航空等多家主要航空公司合作，延伸覆蓋美洲地區逾200個城市。團體旅遊產品方面，長榮航空透過華盛頓獨家航線，搭配既有紐約航點，攜手各大旅行業者推出「美東精彩漫遊9天」的全新產品，從首府的知性氣息開始，串聯巴爾的摩的海港風情、美國建國之地費城、阿米西村落及大西洋城海邊度假城市，最後抵達紐約的都會繁華，這不僅是市面上最省時的美東新選擇，更重新定義美國東岸的旅行品質。